Трамп оценил свои шансы на победу на выборах

Экс-глава США Дональд Трамп оценил перспективы своей победы в президентских выборах. Кандидат в американские лидеры не отрицает того, что может проиграть на выборах, но считает, что у него есть существенное преимущество над своей конкуренткой вице-президентом Камалой Харрис. Об этом он заявил интервью телеканалу ABC.
«Да, я думаю... Но у меня довольно существенное преимущество, но можно сказать, да, что можно проиграть. Плохие вещи могут происходить..., но будет интересно», — сообщил Трамп американскому телеканалу. Так кандидат на пост президента США ответил на вопрос о возможном проигрыше на выборах.
Выборы главы США проходят 5 ноября 2024 года. Американцам предстоит выбрать лидера, который будет управлять страной следующие четыре года. В число претендентов на высший государственный пост входит экс-президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис. URA.RU рассказывало, кто может быть кандидатом на пост президента США и как проходит процедура голосования в Штатах.
Одной из основных целей в своей предвыборной кампании Трамп ставит прекращение конфликта на Украине. Также во время новой предвыборной кампании, экс-глава заявил, что отношения между США и Россией находились на хорошем уровне и не грозили вылиться в конфликт во время его первого срока президентства. О выдвижении бизнесмена на пост главы США, обещаниях «сделать Америку великой» и двух покушениях — в материале URA.RU.
Нейросети уже определили победителя в американской президентской гонке. Им стала Харрис. За какие заслуги ИИ присудил ей победу, рассказали в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.
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