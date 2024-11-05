Из Тюмени запустят больше рейсов в ХМАО

Авиакомпания «ЮТэйр» увеличит количество рейсов из Тюмени в города ХМАО. С января появятся прямые перелеты в Советский и Когалым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«С января авиакомпания запустит полеты в Советский и Когалым. В столицу региона — Ханты-Мансийск — запланировано до 11 прямых рейсов неделю, а в крупнейший город региона — Сургут — Utair будет выполнять 14 еженедельных рейсов», — сообщили в пресс-службе. Также самолеты в Белоярский, Нижневартовск, Нягань и Урай.
Ранее URA.RU писало, что из Тюмени запустят рейсы в Египте. С 6 ноября можно улететь до курортного города Шарм-эль-Шейх.
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