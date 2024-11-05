Чудеса иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»: почему ее почитали монархи

Каждый год 6 ноября все православные отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». За годы вокруг даты сформировалось множество традиций и примет. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать 6 ноября.
Как отмечать праздник иконы Божией Матери
Каждый год 6 ноября православные начинают с посещения церкви — в этот день в храмах проходят праздничные службы. На праздничной службе принято просить у иконы Божьей Матери помощи в текущих делах.
В праздник также принято стараться делать только добрые дела и помогать всем, кто просит, не отказывая нуждающимся. Обычно в этот день начинали готовиться к зиме — так что после посещения церкви можно начинать доставать теплые вещи и убирать легкую одежду до следующего года.
Традиционно девушки посвящали 6 ноября рукоделию — собравшись близким кругом, дамы шили или вязали, а вместе с этим — беседовали и пели. Так что праздник можно посвятить и своим любимым хобби.
Что нельзя делать на день иконы Божией матери
6 ноября, как и на многие другие православные праздники, не стоит ругаться с близкими, сквернословить и унывать. Также не стоит выпивать и устраивать шумные вечеринки — лучше собраться в кругу близких и родных. А вот в одиночестве в праздник иконы Божьей Матери оставаться не стоит — иначе оно затянется надолго.
От незнакомых людей в праздник старались не брать никаких подарков и угощений — ведь они, по поверью, могли навести порчу. Также особенно аккуратно пользовались посудой и зеркалами — если они разбивались или трескались 6 ноября, это означало скорую болезнь или даже смерть для близкого человека.
Народные приметы на погоду в день иконы Божией Матери
Сотни лет православные христиане определяли по погоде 6 ноября, будет ли зима холодной или теплой. Так, если к началу праздника уже выпал первый снег, значит зима будет снежной, но не морозной. А если дороги еще не замело, значит, с приходом декабря придет суровая погода.
Почему 6 ноября почитают икону Божией Матери
В 1688 году икона Скорбящей Божьей Матери спасла Евфимию, сестру Патриарха Московского Иова. Девушка провела долгие часы в молитве, прося избавить ее от болезни. В один день она услышала голос, который велел ей провести молебен над образом «Всех скорбящих Радость». Когда Евфимия помолилась у иконы 6 ноября, болезнь действительно отступила. Согласно преданию, с тех пор икона еще не раз спасала и исцеляла нуждающихся.
В 1710 году сестра Петра I, Наталья Алексеевна, перевезла икону «Всех скорбящих Радость» из Москвы в Санкт-Петербург. Икона Божией Матери хранилась в домовой церкви Воскресения Христова при дворце. Специально для иконы изготовили драгоценный серебряный оклад, на котором также закрепили частицы мощей святых.
Особенно сильно икону почитала Екатерина II. По преданию, во время эпидемии оспы императрица ходила к Божией Матери перед тем, как поставить прививку себе и наследнику Павлу. Прививка, которую в те времена только тестировали как средство борьбы с болезнями, действительно сработала.
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