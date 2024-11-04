В пермский дом престарелых, где умер постоялец, нанимали людей без образования

В дом престарелых «Долголетие», где умер один из постояльцев, нанимали людей без документов об образовании и медицинских книжек. Работали сиделки сутками по два человека на 30 пенсионеров.
«В различных группах в соцсети „ВКонтакте“ размещена информация о том, что в дом для пожилых людей требуются медсестра и сиделка. Там же опубликован контактный номер телефона. В разговоре с потенциальным кандидатом, который звонил по просьбе СМИ, руководитель спросил уточнил, что работать придется сутками. Официального оформления ждать не стоит. В смену примерно за 30 стариками следят всего две сиделки. Днем им помогает, медсестра», — сообщает Properm.ru. За все время разговора руководитель не спросил будущую «сиделку» о наличии медкнижки или какого-либо образования, лишь уточнил, что всех кандидатов «смотрит сам».
Ранее родственники двух постояльцев пансионата «Долголетие» обвинили руководство дома престарелых в смерти своих родственников. После этого им стали поступать угрозы судебных разбирательств и публикации видео с их родственниками в обнаженном виде.
Проведенная в учреждении проверка, показала, что пансионат не имел лицензии на медицинскую деятельность, у некоторых постояльцев были пролежни и гнойные поражения кожи, персонал не умел работать с людьми, у которых нарушены когнитивные функции. После проверки постояльцев дома престарелых пришлось экстренно расселять, а решение о дальнейшей работе самого пансионата будет принимать прокуратура.
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