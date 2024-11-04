04 ноября 2024

В пермский дом престарелых, где умер постоялец, нанимали людей без образования

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У потенциальной сиделки руководство не спросило ни про образование, ни про медкнижку
У потенциальной сиделки руководство не спросило ни про образование, ни про медкнижку Фото:

В дом престарелых «Долголетие», где умер один из постояльцев, нанимали людей без документов об образовании и медицинских книжек. Работали сиделки сутками по два человека на 30 пенсионеров.

«В различных группах в соцсети „ВКонтакте“ размещена информация о том, что в дом для пожилых людей требуются медсестра и сиделка. Там же опубликован контактный номер телефона. В разговоре с потенциальным кандидатом, который звонил по просьбе СМИ, руководитель спросил уточнил, что работать придется сутками. Официального оформления ждать не стоит. В смену примерно за 30 стариками следят всего две сиделки. Днем им помогает, медсестра», — сообщает Properm.ru. За все время разговора руководитель не спросил будущую «сиделку» о наличии медкнижки или какого-либо образования, лишь уточнил, что всех кандидатов «смотрит сам».

Ранее родственники двух постояльцев пансионата «Долголетие» обвинили руководство дома престарелых в смерти своих родственников. После этого им стали поступать угрозы судебных разбирательств и публикации видео с их родственниками в обнаженном виде.

Проведенная в учреждении проверка, показала, что пансионат не имел лицензии на медицинскую деятельность, у некоторых постояльцев были пролежни и гнойные поражения кожи, персонал не умел работать с людьми, у которых нарушены когнитивные функции. После проверки постояльцев дома престарелых пришлось экстренно расселять, а решение о дальнейшей работе самого пансионата будет принимать прокуратура.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В дом престарелых «Долголетие», где умер один из постояльцев, нанимали людей без документов об образовании и медицинских книжек. Работали сиделки сутками по два человека на 30 пенсионеров. «В различных группах в соцсети „ВКонтакте“ размещена информация о том, что в дом для пожилых людей требуются медсестра и сиделка. Там же опубликован контактный номер телефона. В разговоре с потенциальным кандидатом, который звонил по просьбе СМИ, руководитель спросил уточнил, что работать придется сутками. Официального оформления ждать не стоит. В смену примерно за 30 стариками следят всего две сиделки. Днем им помогает, медсестра», — сообщает Properm.ru. За все время разговора руководитель не спросил будущую «сиделку» о наличии медкнижки или какого-либо образования, лишь уточнил, что всех кандидатов «смотрит сам». Ранее родственники двух постояльцев пансионата «Долголетие» обвинили руководство дома престарелых в смерти своих родственников. После этого им стали поступать угрозы судебных разбирательств и публикации видео с их родственниками в обнаженном виде. Проведенная в учреждении проверка, показала, что пансионат не имел лицензии на медицинскую деятельность, у некоторых постояльцев были пролежни и гнойные поражения кожи, персонал не умел работать с людьми, у которых нарушены когнитивные функции. После проверки постояльцев дома престарелых пришлось экстренно расселять, а решение о дальнейшей работе самого пансионата будет принимать прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...