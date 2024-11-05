Тоболяков на две недели лишат доступа в офис ТТС

В Тобольске на две недели закроют офис ТТС
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Офис будет закрыт с 12 по 25 октября
Офис будет закрыт с 12 по 25 октября Фото:

В Тобольске (Тюменская область) на две недели закроют офис Тюменской транспортной системы. Об этом сообщили в группе ТТС в соцсети «ВКонтакте».

«В период с 12 по 25 ноября офис АО „ТТС“ в городе Тобольске не работает. Прием граждан будет осуществляться 20 ноября с 15:00 до 19:00», — указано группе.

О причинах временного ограничения не сообщается. Получить консультацию можно по телефону 8-800-302-1377.

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В Тобольске (Тюменская область) на две недели закроют офис Тюменской транспортной системы. Об этом сообщили в группе ТТС в соцсети «ВКонтакте». «В период с 12 по 25 ноября офис АО „ТТС“ в городе Тобольске не работает. Прием граждан будет осуществляться 20 ноября с 15:00 до 19:00», — указано группе. О причинах временного ограничения не сообщается. Получить консультацию можно по телефону 8-800-302-1377.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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