Тоболяков на две недели лишат доступа в офис ТТС

Офис будет закрыт с 12 по 25 октября
В Тобольске (Тюменская область) на две недели закроют офис Тюменской транспортной системы. Об этом сообщили в группе ТТС в соцсети «ВКонтакте».
«В период с 12 по 25 ноября офис АО „ТТС“ в городе Тобольске не работает. Прием граждан будет осуществляться 20 ноября с 15:00 до 19:00», — указано группе.
О причинах временного ограничения не сообщается. Получить консультацию можно по телефону 8-800-302-1377.
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