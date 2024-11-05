Экс-директор челябинского нацпарка «Таганай» Яковлев остается в СИЗО почти год

05 ноября 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Алексей Яковлев провел в СИЗО уже почти 12 месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Москве ФСБ задержала бывшего директора нацпарка «Таганай» Яковлева Челябинский облсуд 5 ноября продлил срок заключения под стражей экс-директору нацпарка «Таганай» Алексею Яковлеву. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда. Таким образом, Яковлев провел в следственном изоляторе уже практически 12 месяцев. «Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска, которым обвиняемому был продлен срок содержания под стражей до 10 ноября 2024 года. Обжалуя постановление Центрального районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении подзащитного меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества», — сообщили в пресс-службе суда. Яковлев ранее занимал пост заместителя директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии РФ. До этого он был директором нацпарка «Таганай». Яковлев был задержан в Москве 20 ноября прошлого года. Под арест он был направлен Центральным райсудом Челябинска 21 ноября. Его обвинили в получении крупных взяток. Вместе с ним под следствие попало и руководство «Таганая» — директор парка Эльвина Новоселова и ее заместитель Евгений Пузанов. По версии следствия, они организовали целую схему для своих махинаций. Предварительно, Новоселова выписывала премии сотрудникам парка, после Пузанов собирал эти денежные средства и переправлял их Яковлеву, за что тот оказывал им общее покровительство. Подобную схему троица отрабатывала с конца марта 2021 года по декабрь 2022 года. За это время Яковлев мог получить свыше миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский облсуд 5 ноября продлил срок заключения под стражей экс-директору нацпарка «Таганай» Алексею Яковлеву. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда. Таким образом, Яковлев провел в следственном изоляторе уже практически 12 месяцев. «Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска, которым обвиняемому был продлен срок содержания под стражей до 10 ноября 2024 года. Обжалуя постановление Центрального районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении подзащитного меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества», — сообщили в пресс-службе суда. Яковлев ранее занимал пост заместителя директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии РФ. До этого он был директором нацпарка «Таганай». Яковлев был задержан в Москве 20 ноября прошлого года. Под арест он был направлен Центральным райсудом Челябинска 21 ноября. Его обвинили в получении крупных взяток. Вместе с ним под следствие попало и руководство «Таганая» — директор парка Эльвина Новоселова и ее заместитель Евгений Пузанов. По версии следствия, они организовали целую схему для своих махинаций. Предварительно, Новоселова выписывала премии сотрудникам парка, после Пузанов собирал эти денежные средства и переправлял их Яковлеву, за что тот оказывал им общее покровительство. Подобную схему троица отрабатывала с конца марта 2021 года по декабрь 2022 года. За это время Яковлев мог получить свыше миллиона рублей.