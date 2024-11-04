На Ямале ожидается штормовой ветер

На Ямале завтра, 6 ноября, синоптики прогнозируют сильные ветра с порывами до 15-18 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента гражданской защиты.
«По данным синоптиков завтра на территории ЯНАО прогнозируются неблагоприятные погодные явления. В Пуровском, Ямальском, Тазовском, Надымском и Красноселькупском, ветер юго-западный, западный 8-13м/с, порывы 15-18м/с», — сообщается в telegram-канале ведомства.
По данным синоптиков, уже 7 ноября ветер стихнет и будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Вместе с ослаблением ветра в регионе закончится метель, возможен небольшой снег.
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