04 ноября 2024

На Ямале ожидается штормовой ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале ожидаются сильные ветра
На Ямале ожидаются сильные ветра Фото:

На Ямале завтра, 6 ноября, синоптики прогнозируют сильные ветра с порывами до 15-18 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента гражданской защиты.

«По данным синоптиков завтра на территории ЯНАО прогнозируются неблагоприятные погодные явления. В Пуровском, Ямальском, Тазовском, Надымском и Красноселькупском, ветер юго-западный, западный 8-13м/с, порывы 15-18м/с», — сообщается в telegram-канале ведомства.

По данным синоптиков, уже 7 ноября ветер стихнет и будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Вместе с ослаблением ветра в регионе закончится метель, возможен небольшой снег.

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На Ямале завтра, 6 ноября, синоптики прогнозируют сильные ветра с порывами до 15-18 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента гражданской защиты. «По данным синоптиков завтра на территории ЯНАО прогнозируются неблагоприятные погодные явления. В Пуровском, Ямальском, Тазовском, Надымском и Красноселькупском, ветер юго-западный, западный 8-13м/с, порывы 15-18м/с», — сообщается в telegram-канале ведомства. По данным синоптиков, уже 7 ноября ветер стихнет и будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Вместе с ослаблением ветра в регионе закончится метель, возможен небольшой снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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