Скандалист и заботливый отец: Павлу Прилучному — 37 лет

5 ноября актер Павел Прилучный отмечает свое 37-летие. Один из самых востребованных и высокооплачиваемых артистов России входит в свой новый год с багажом нерешенных проблем и скандалов. Рассказываем, что происходит в жизни звезды телеэкрана последние годы.
Женщины
Павел Прилучный — мужчина, о котором уже десятки лет мечтают многие россиянки. Но он практически никогда не был в статусе холостяка. В его «послужном списке» есть даже голливудская звезда Никки Рид. Но в итоге артист отдал предпочтение коллеге по сериалу «Закрытая школа» Агате Муцениеце. В браке у пары родились сын и дочь. Казалось, что у пары идеальные отношения, пока актриса вдруг не раскрыла страшные семейные тайны.
По ее словам, Прилучный — любитель алкогольных напитков, а также домашний тиран. А еще выяснилось, что Павел якобы изменял жене со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Все это привело к разводу с Агатой и последующими выяснениями отношений и судами. А вместе с этим Прилучный щедро купал Карпович в романтике, выезжал с ней и детьми на отдых. Поговаривали, что именно она станет второй женой актера, однако этого не случилось.
Внезапно появилась еще одна коллега актера — Зепюр Брутян, которая и стала второй женой. Позже Павел рассказывал, что сделал предложение актрисе на третий день знакомства. Хотя был готов на этот шаг еще и в первый день. Пара поженилась в 2022 году, а через год у них родился сын. При этом о Карпович Прилучный позже отзывался очень тепло, но подчеркивал, что между ними не было отношений. Мол, Мирослава была рядом в трудный момент, спасибо ей за это.
Суды
Пока Брутян демонстрирует семейную идиллию, размещая совместные фотографии с Прилучным и детьми, сам актер ведет нешуточную борьбу с бывшей женой. Сначала Агата через суд выбивала из бывшего алименты, а после Павел решил нанести ответный удар и подал иск с требованием определить место проживания их сына Тимофея с отцом.
Актриса с этим не согласилась. На время процесса мальчик должен жить с мамой — так решил суд. Однако сам ребенок, как оказалось, желает оставаться с отцом, а сегодня даже отписался от матери в социальных сетях. Поклонники актеров считают, что Прилучный настраивает сына против мамы. Впереди у бывших супругов — еще долгие недели разбирательств.
Прилучному не привыкать судиться. В 2020 году Павел стал фигурантом инцидента, произошедшего в одном из калининградских ночных клубов. Тогда актера серьезно избили. Прилучный требовал от нападавшего Семенова более 4,4 млн рублей в счет компенсации ущерба. В итоге обидчик актера получил условный срок.
Павел предпочитает не комментировать скандалы вокруг своей персоны. Однако когда журналисты пытаются добиться от него ответов на неудобные вопросы, актер отвечает агрессией. Сам же он считает, что все в полном порядке.
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