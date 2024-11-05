05 ноября 2024

Путин повысил планку для управленцев, назначив женщину губернатором

Путин назначил врио глав Коми и Еврейской автономной области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин доверил регион губернатору-женщине, представляющей новую элиту России
Президент России Владимир Путин доверил регион губернатору-женщине, представляющей новую элиту России Фото:

Президент России Владимир Путин, назначив женщину губернатором, задал управленцам новую планку эффективности, на которую они должны ориентироваться. Российский лидер поставил начальника управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Марию Костюк главой Еврейской автономной области (ЕАО), а прежнего руководителя — Ростислава Гольдштейна — перевел в Коми. Назначение Костюк эксперты URA.RU объяснили тем, что она покажет главам регионов, как решать совершенно новый тип задач, связанный с возвращением участников СВО к мирной жизни.

«Ростислав Эрнстович, хочу поблагодарить вас за работу на Дальнем Востоке и предложить переехать на работу в Республику Коми, где, как я знаю, вы работали начиная с 1990 года еще водителем. Потом доросли постепенно до члена Государственного совета республики, затем стали депутатом Государственной Думы. Вот пять лет проработали на Дальнем Востоке», — сказал Путин на встрече с Гольдштейном.

Костюк родом из ЕАО, с 2021 по 2023 год она работала зампредом правительства автономной области
Костюк родом из ЕАО, с 2021 по 2023 год она работала зампредом правительства автономной области
Фото:

В беседе с Марией Костюк президент отметил, что вся ее жизнь связана с Дальним Востоком и ЕАО, где она родилась, получила образование и доросла до зампреда правительства автономной области. «Регион очень интересный. Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, вы там с рождения жили и работали. Повторяю, доросли до заместителя председателя правительства. Поэтому вам все сильные стороны региона, перспективные известны. Так же как известны и проблемы, которые следует решать в интересах людей», — заявил глава государства.

Мария Костюк стала единственной женщиной среди руководителей российских регионов. Губернаторский корпус состоял исключительно из мужчин после отставки в мае 2024 года главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. Костюк стала шестой женщиной в истории, возглавившей российский регион.

Президент выводит новую элиту в руководители регионов, Костюк в фонде «Защитники Отечества» научилась решать совершенно новый тип задач, незнакомый большинству управленцев, заявил гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. По его мнению, теперь многим мужчинам-управленцам предстоит во многом ориентироваться на высокие профессиональные качества врио губернатора ЕАО. «Костюк вела работу по защите интересов мобилизованных и их семей, занималась волонтерством, социальной работой. Люди, которые этим занимаются, отличаются динамичностью и высокой скоростью принятия решений, потому что у них условия роста были такие, поэтому для нее это серьезный шаг, дальнейший карьерный рост и проверка управленческих качеств», — пояснил собеседник URA.RU.

Мария Костюк, возглавившая ЕАО вместо Гольдштейна, хорошо себя зарекомендовала, поэтому президент преложил ей вернуться на малую родину в качестве руководителя региона, отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Про нее говорят только хорошее: и про человеческие, и про профессиональные качества. Не надо забывать, что у нее на СВО погиб сын, но человек не сломался, а продолжает работать на благо страны», — заявил политолог.

Владимир Уйба ушел с поста губернатора Республики Коми 5 ноября. По словам Еловского, «последней каплей», ставшей реальной причиной ухода Уйбы с поста губернатора, был скандал с «Лукойлом», на долю которого приходится под 90% налоговых поступлений Коми. Решение президента назначить Гольдштейна врио главы Коми связано с его прошлыми заслугами, отметил эксперт. 

«Гольдштейн большую часть своей карьеры сделал именно в Коми, он был председателем Госсовета Республики, у него многое связано с Республикой. Это практически местный политик, не будет никакой проблемы с самоопределением», — объяснил собеседник URA.RU.
"Рокировка" регионов стала повышением для Гольдштейна, отметил политолог
"Рокировка" регионов стала повышением для Гольдштейна, отметил политолог
Фото:

По мнению Еловского, хоть это и переход на аналогичную должность для Гольдштейна, получение губернаторского поста в Коми стоит рассматривать как повышение. «Это позиция с более серьезной ответственностью, потому что Коми как регион более требователен к руководителю [по сравнению с ЕАО]. Республика и к Москве ближе, и интересы крупных корпораций там более проявленные, и элиты более агрессивные, поэтому для Гольдштейна это, конечно, повышение, а не горизонтальное перемещение», — добавил политолог.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин, назначив женщину губернатором, задал управленцам новую планку эффективности, на которую они должны ориентироваться. Российский лидер поставил начальника управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Марию Костюк главой Еврейской автономной области (ЕАО), а прежнего руководителя — Ростислава Гольдштейна — перевел в Коми. Назначение Костюк эксперты URA.RU объяснили тем, что она покажет главам регионов, как решать совершенно новый тип задач, связанный с возвращением участников СВО к мирной жизни. «Ростислав Эрнстович, хочу поблагодарить вас за работу на Дальнем Востоке и предложить переехать на работу в Республику Коми, где, как я знаю, вы работали начиная с 1990 года еще водителем. Потом доросли постепенно до члена Государственного совета республики, затем стали депутатом Государственной Думы. Вот пять лет проработали на Дальнем Востоке», — сказал Путин на встрече с Гольдштейном. В беседе с Марией Костюк президент отметил, что вся ее жизнь связана с Дальним Востоком и ЕАО, где она родилась, получила образование и доросла до зампреда правительства автономной области. «Регион очень интересный. Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, вы там с рождения жили и работали. Повторяю, доросли до заместителя председателя правительства. Поэтому вам все сильные стороны региона, перспективные известны. Так же как известны и проблемы, которые следует решать в интересах людей», — заявил глава государства. Президент выводит новую элиту в руководители регионов, Костюк в фонде «Защитники Отечества» научилась решать совершенно новый тип задач, незнакомый большинству управленцев, заявил гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. По его мнению, теперь многим мужчинам-управленцам предстоит во многом ориентироваться на высокие профессиональные качества врио губернатора ЕАО. «Костюк вела работу по защите интересов мобилизованных и их семей, занималась волонтерством, социальной работой. Люди, которые этим занимаются, отличаются динамичностью и высокой скоростью принятия решений, потому что у них условия роста были такие, поэтому для нее это серьезный шаг, дальнейший карьерный рост и проверка управленческих качеств», — пояснил собеседник URA.RU. Мария Костюк, возглавившая ЕАО вместо Гольдштейна, хорошо себя зарекомендовала, поэтому президент преложил ей вернуться на малую родину в качестве руководителя региона, отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Про нее говорят только хорошее: и про человеческие, и про профессиональные качества. Не надо забывать, что у нее на СВО погиб сын, но человек не сломался, а продолжает работать на благо страны», — заявил политолог. Владимир Уйба ушел с поста губернатора Республики Коми 5 ноября. По словам Еловского, «последней каплей», ставшей реальной причиной ухода Уйбы с поста губернатора, был скандал с «Лукойлом», на долю которого приходится под 90% налоговых поступлений Коми. Решение президента назначить Гольдштейна врио главы Коми связано с его прошлыми заслугами, отметил эксперт.  По мнению Еловского, хоть это и переход на аналогичную должность для Гольдштейна, получение губернаторского поста в Коми стоит рассматривать как повышение. «Это позиция с более серьезной ответственностью, потому что Коми как регион более требователен к руководителю [по сравнению с ЕАО]. Республика и к Москве ближе, и интересы крупных корпораций там более проявленные, и элиты более агрессивные, поэтому для Гольдштейна это, конечно, повышение, а не горизонтальное перемещение», — добавил политолог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...