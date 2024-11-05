Президент России Владимир Путин, назначив женщину губернатором, задал управленцам новую планку эффективности, на которую они должны ориентироваться. Российский лидер поставил начальника управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Марию Костюк главой Еврейской автономной области (ЕАО), а прежнего руководителя — Ростислава Гольдштейна — перевел в Коми. Назначение Костюк эксперты URA.RU объяснили тем, что она покажет главам регионов, как решать совершенно новый тип задач, связанный с возвращением участников СВО к мирной жизни.
«Ростислав Эрнстович, хочу поблагодарить вас за работу на Дальнем Востоке и предложить переехать на работу в Республику Коми, где, как я знаю, вы работали начиная с 1990 года еще водителем. Потом доросли постепенно до члена Государственного совета республики, затем стали депутатом Государственной Думы. Вот пять лет проработали на Дальнем Востоке», — сказал Путин на встрече с Гольдштейном.
В беседе с Марией Костюк президент отметил, что вся ее жизнь связана с Дальним Востоком и ЕАО, где она родилась, получила образование и доросла до зампреда правительства автономной области. «Регион очень интересный. Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, вы там с рождения жили и работали. Повторяю, доросли до заместителя председателя правительства. Поэтому вам все сильные стороны региона, перспективные известны. Так же как известны и проблемы, которые следует решать в интересах людей», — заявил глава государства.
Мария Костюк стала единственной женщиной среди руководителей российских регионов. Губернаторский корпус состоял исключительно из мужчин после отставки в мае 2024 года главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. Костюк стала шестой женщиной в истории, возглавившей российский регион.
Президент выводит новую элиту в руководители регионов, Костюк в фонде «Защитники Отечества» научилась решать совершенно новый тип задач, незнакомый большинству управленцев, заявил гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. По его мнению, теперь многим мужчинам-управленцам предстоит во многом ориентироваться на высокие профессиональные качества врио губернатора ЕАО. «Костюк вела работу по защите интересов мобилизованных и их семей, занималась волонтерством, социальной работой. Люди, которые этим занимаются, отличаются динамичностью и высокой скоростью принятия решений, потому что у них условия роста были такие, поэтому для нее это серьезный шаг, дальнейший карьерный рост и проверка управленческих качеств», — пояснил собеседник URA.RU.
Мария Костюк, возглавившая ЕАО вместо Гольдштейна, хорошо себя зарекомендовала, поэтому президент преложил ей вернуться на малую родину в качестве руководителя региона, отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Про нее говорят только хорошее: и про человеческие, и про профессиональные качества. Не надо забывать, что у нее на СВО погиб сын, но человек не сломался, а продолжает работать на благо страны», — заявил политолог.
Владимир Уйба ушел с поста губернатора Республики Коми 5 ноября. По словам Еловского, «последней каплей», ставшей реальной причиной ухода Уйбы с поста губернатора, был скандал с «Лукойлом», на долю которого приходится под 90% налоговых поступлений Коми. Решение президента назначить Гольдштейна врио главы Коми связано с его прошлыми заслугами, отметил эксперт.
«Гольдштейн большую часть своей карьеры сделал именно в Коми, он был председателем Госсовета Республики, у него многое связано с Республикой. Это практически местный политик, не будет никакой проблемы с самоопределением», — объяснил собеседник URA.RU.
По мнению Еловского, хоть это и переход на аналогичную должность для Гольдштейна, получение губернаторского поста в Коми стоит рассматривать как повышение. «Это позиция с более серьезной ответственностью, потому что Коми как регион более требователен к руководителю [по сравнению с ЕАО]. Республика и к Москве ближе, и интересы крупных корпораций там более проявленные, и элиты более агрессивные, поэтому для Гольдштейна это, конечно, повышение, а не горизонтальное перемещение», — добавил политолог.
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