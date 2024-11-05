«Дочка» пермской «Мотовилихи» выиграла покупку участка возле музея артиллерии

Пермское ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение», которое является военным дивизионом «Мотовилихинских заводов», выиграло право покупки на торгах земельного участка возле музея «Мотовилихинских заводов». Об этом в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщил конкурсный управляющий «Мотовилихи» Андрей Берсенев. Сумма контракта составила 13,3 млн рублей.
«Лот на аукционе в рамках банкротства „Мотовилихи“ — участок площадью 6,1 тыс. кв. м, расположенный возле Музея пермской артиллерии. Территория находится со стороны железнодорожной станции Мотовилиха и имеет вид разрешенного использования „под призаводскую площадь“. Площадка используется под общедоступную парковку. Победителем торгов признана Елена Савченко, действующая в качестве агента в интересах ООО „Мотовилиха — гражданское машиностроение“. Цена приобретения — 13,3 млн рублей», — цитирует «Коммерсантъ-Прикамье» конкурсного управляющего.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермское АО «Специальное конструкторское бюро» (АО «СКБ») заключило договор купли-продажи музея артиллерии предприятия. Сумма контракта составила 19,4 млн рублей. Интересы ЗАО «СКБ»на торгах в рамках банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы» представляла Елена Савченко.
ПАО «Мотовилихинские заводы» является одним из крупнейших предприятий страны, производящем системы артиллерийские системы залпового огня. В марте 2018 года завод был признан банкротом. Последние несколько лет ПАО «Мотовилихинские заводы» избавлялось от своих непрофильных активов в рамках процедуры финансового оздоровления. Так, завод избавился от универсального дворца спорта «Молот» и продал несколько гектар земли на берегу Камы.
Основным кредитором являлась дочерняя компания Госкорпорации «Ростех» ООО «РТ-Капитал». В 2023 году производственные активы «Мотовилихи» приобрело АО «Ремдизель» из Набережных Челнов. Акционерное общество приобрело пермское предприятие за 1,276 млрд рублей. На сегодня процедура банкротства ПАО находится в стадии завершения, а завод на несколько лет вперед обеспечен госзаказами.
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