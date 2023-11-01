Предприятие из Татарстана покупает пермский завод, который выпускает «Грады» и «Смерчи»

Покупателем «Мотовилихинских заводов» стало АО «Ремдизель» из Татарстана

02 ноября 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Имущество «Мотовилихинских заводов» продано за 1,276 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Покупателем имущественного комплекса ПАО «Мотовилихинские заводы» стало АО «Ремдизель» из Татарстана. Акционерное общество приобретает пермское предприятие за 1,276 млрд рублей. «Конкурсный управляющий ПАО „Мотовилихинские заводы“ сообщил о заключении договора купли-продажи имущественного комплекса предприятия с единственным участником торгов — АО „Ремдизель“ (Татарстан). Согласно документам, имущественной комплекс продан по цене 1,276 млрд рублей», — пишет «Ъ-Прикамье», уточняя, что преимущественным правом выкупа пермского завода имело государство. Воспользоваться им оно могло в месячный срок, однако этого не произошло. АО «Ремдизель» — преемник предприятия, которое было создано как ремонтный завод дизельных двигателей автомобилей «КамАЗ». Последние несколько лет промпредприятие также избавляется от своих непрофильных активов в рамках процедуры финансового оздоровления. Так, завод избавился от универсального дворца спорта «Молот» и продал несколько гектар земли на берегу Камы. Также на торги выставлен музей военной техники завода под открытым небом. Ранее торги по продаже ПАО «Мотовилихинские заводы» были приостановлены из-за долгов предприятия. URA.RU рассказывало, что «военный» дивизион «Мотовилихи» в том числе, выпускает РСЗО «Град» и «Смерч», транспортно-заряжающие машины к ним, а также артиллерийскую и другую продукцию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Покупателем имущественного комплекса ПАО «Мотовилихинские заводы» стало АО «Ремдизель» из Татарстана. Акционерное общество приобретает пермское предприятие за 1,276 млрд рублей. «Конкурсный управляющий ПАО „Мотовилихинские заводы“ сообщил о заключении договора купли-продажи имущественного комплекса предприятия с единственным участником торгов — АО „Ремдизель“ (Татарстан). Согласно документам, имущественной комплекс продан по цене 1,276 млрд рублей», — пишет «Ъ-Прикамье», уточняя, что преимущественным правом выкупа пермского завода имело государство. Воспользоваться им оно могло в месячный срок, однако этого не произошло. АО «Ремдизель» — преемник предприятия, которое было создано как ремонтный завод дизельных двигателей автомобилей «КамАЗ». Последние несколько лет промпредприятие также избавляется от своих непрофильных активов в рамках процедуры финансового оздоровления. Так, завод избавился от универсального дворца спорта «Молот» и продал несколько гектар земли на берегу Камы. Также на торги выставлен музей военной техники завода под открытым небом. Ранее торги по продаже ПАО «Мотовилихинские заводы» были приостановлены из-за долгов предприятия. URA.RU рассказывало, что «военный» дивизион «Мотовилихи» в том числе, выпускает РСЗО «Град» и «Смерч», транспортно-заряжающие машины к ним, а также артиллерийскую и другую продукцию.