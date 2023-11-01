01 ноября 2023

Предприятие из Татарстана покупает пермский завод, который выпускает «Грады» и «Смерчи»

Покупателем «Мотовилихинских заводов» стало АО «Ремдизель» из Татарстана
© Служба новостей «URA.RU»
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Имущество «Мотовилихинских заводов» продано за 1,276 млрд рублей Фото:

Покупателем имущественного комплекса ПАО «Мотовилихинские заводы» стало АО «Ремдизель» из Татарстана. Акционерное общество приобретает пермское предприятие за 1,276 млрд рублей.

«Конкурсный управляющий ПАО „Мотовилихинские заводы“ сообщил о заключении договора купли-продажи имущественного комплекса предприятия с единственным участником торгов — АО „Ремдизель“ (Татарстан). Согласно документам, имущественной комплекс продан по цене 1,276 млрд рублей», — пишет «Ъ-Прикамье», уточняя, что преимущественным правом выкупа пермского завода имело государство. Воспользоваться им оно могло в месячный срок, однако этого не произошло.

АО «Ремдизель» — преемник предприятия, которое было создано как ремонтный завод дизельных двигателей автомобилей «КамАЗ». Последние несколько лет промпредприятие также избавляется от своих непрофильных активов в рамках процедуры финансового оздоровления. Так, завод избавился от универсального дворца спорта «Молот» и продал несколько гектар земли на берегу Камы. Также на торги выставлен музей военной техники завода под открытым небом.

Ранее торги по продаже ПАО «Мотовилихинские заводы» были приостановлены из-за долгов предприятия. URA.RU рассказывало, что «военный» дивизион «Мотовилихи» в том числе, выпускает РСЗО «Град» и «Смерч», транспортно-заряжающие машины к ним, а также артиллерийскую и другую продукцию.

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Покупателем имущественного комплекса ПАО «Мотовилихинские заводы» стало АО «Ремдизель» из Татарстана. Акционерное общество приобретает пермское предприятие за 1,276 млрд рублей. «Конкурсный управляющий ПАО „Мотовилихинские заводы“ сообщил о заключении договора купли-продажи имущественного комплекса предприятия с единственным участником торгов — АО „Ремдизель“ (Татарстан). Согласно документам, имущественной комплекс продан по цене 1,276 млрд рублей», — пишет «Ъ-Прикамье», уточняя, что преимущественным правом выкупа пермского завода имело государство. Воспользоваться им оно могло в месячный срок, однако этого не произошло. АО «Ремдизель» — преемник предприятия, которое было создано как ремонтный завод дизельных двигателей автомобилей «КамАЗ». Последние несколько лет промпредприятие также избавляется от своих непрофильных активов в рамках процедуры финансового оздоровления. Так, завод избавился от универсального дворца спорта «Молот» и продал несколько гектар земли на берегу Камы. Также на торги выставлен музей военной техники завода под открытым небом. Ранее торги по продаже ПАО «Мотовилихинские заводы» были приостановлены из-за долгов предприятия. URA.RU рассказывало, что «военный» дивизион «Мотовилихи» в том числе, выпускает РСЗО «Град» и «Смерч», транспортно-заряжающие машины к ним, а также артиллерийскую и другую продукцию.
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