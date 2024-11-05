05 ноября 2024

Курганских чиновников поймали на незаконной аренде земли

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганским властям из-за незаконного договора аренды вернули земли
Курганским властям из-за незаконного договора аренды вернули земли Фото:

В Курганской области 200 гектаров земель были возвращены в муниципальную собственность после аннулирования незаконных арендных договоров. Прокуратура нашла нарушения закона при работе чиновников с участками. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. 

«Прокуратура Курганской области провела проверку соблюдения требований земельного законодательства. Установлено, что договоры аренды земли, имеющей особое значение для развития сельскохозяйственной отрасли, были заключены незаконно», — указано в посте.

В связи с этими обстоятельствами прокуратура обратилась в суд с требованием признать данные договоры недействительными. Суд поддержал позицию прокуратуры, признав договоры недействительными, что позволило вернуть земли обратно в муниципальное владение. Теперь возвращенные земли будут использоваться для рационального распоряжения в интересах развития сельского хозяйства региона.

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В Курганской области 200 гектаров земель были возвращены в муниципальную собственность после аннулирования незаконных арендных договоров. Прокуратура нашла нарушения закона при работе чиновников с участками. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.  «Прокуратура Курганской области провела проверку соблюдения требований земельного законодательства. Установлено, что договоры аренды земли, имеющей особое значение для развития сельскохозяйственной отрасли, были заключены незаконно», — указано в посте. В связи с этими обстоятельствами прокуратура обратилась в суд с требованием признать данные договоры недействительными. Суд поддержал позицию прокуратуры, признав договоры недействительными, что позволило вернуть земли обратно в муниципальное владение. Теперь возвращенные земли будут использоваться для рационального распоряжения в интересах развития сельского хозяйства региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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