В центре Кургана установили новые светофоры

В центре Кургана началась установка нового оборудования для светофоров в рамках регионального проекта по созданию интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщается в группе управления дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана в социальной сети «ВКонтакте».
«На первом этапе работы оснащены светофорные объекты на ключевых участках улиц Гоголя, Половинская и Коли Мяготина. Это позволит оптимизировать трафик и повысить безопасность на дорогах», — отметил представитель подрядной организации.
Работы проводятся по муниципальному контракту и включают в себя автоматизацию управления светофорными объектами для повышения эффективности дорожного движения. Целью проекта является не только улучшение регулирования трафика, но и снижение загруженности основных магистралей города. Введение автоматического управления светофорами поможет в более точном и динамичном реагировании на изменения в дорожной ситуации.
Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана направила 200 тысяч рублей на софинансирование программы развития транспортной системы, в рамках которой проводится установка умных светофоров. Интеллектуальная транспортная система позволяет управлять автомобильными потоками, снижая количество пробок на дорогах.
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