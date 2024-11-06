Российские военные провели зачистку территории в Донецкой Народной Республике. Работы были проведены на площади в 15 квадратных километров, расположенной между населенными пунктами Максимовка и Трудовое на южной стороне Кураховского направления. Также в Курской области ВС РФ выбили украинские силы в районе Нового Пути. Ход военных действий и карта спецоперации на 6 ноября — в материале URA.RU.
Атаки беспилотников на регионы РФ
По сообщению Министерства обороны РФ, российские средства противовоздушной обороны успешно отразили попытку атаки украинских беспилотников. В результате оперативных действий были сбиты три беспилотных летательных аппарата (БпЛА) над территориями Курской и Орловской областей. В ведомстве уточнили, что целью украинских войск было проведение террористической атаки с использованием беспилотников самолетного типа.
Также утром 6 ноября над Каспийским морем силами противовоздушной обороны впервые был сбит беспилотный летательный аппарат. В настоящий момент проводится детальное расследование данного происшествия, создан оперативный штаб для координации действий. Об этом проинформировал глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
Курское направление
На территории Курской области, в частности в Глушковском районе, российские войска достигли тактических успехов, выбив остатки украинских войск с ранее занимаемых позиций в районе Нового Пути. Это указывает на возможное укрепление позиций российских войск в этой зоне, что может повлиять на дальнейшую динамику конфликта на приграничных территориях.
По информации Министерства обороны Российской Федерации, экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 успешно провели операцию по уничтожению замаскированной бронетехники и живой силы ВСУ. Действия происходили в приграничных районах Курской области.
Донецкое направление
Вооруженные силы Российской Федерации успешно завершили операцию по освобождению территории площадью 15 квадратных километров, находящейся между населенными пунктами Максимовка и Трудовое в южной части Кураховского района Донецкой Народной Республики. Об успешном выполнении поставленных задач сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, реализации патриотических инициатив и поддержке ветеранов в Общественной палате России.
Ситуация на Донецком фронте остается напряженной. Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях. Особое внимание привлекает продвижение южнее Курахова, где российские войска вошли в район Трудового. Это продвижение может открыть дорогу к Успеновке и создать угрозу окружения украинских войск в Анновке и Зеленом Гае. Также отмечаются тактические успехи севернее и восточнее города, что может изменить стратегическую картину на этом участке фронта.
Харьковское направление
В последние дни наблюдается значительное усиление боевых действий со стороны российских войск в районе Купянска, Харьковской области. По информации военного эксперта Андрея Марочко, количество атак увеличилось до 20 в сутки. Особенно активные боевые действия происходят в районах Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Кондрашовки и Колесниковки.
Часовярское направление
На Часовоярском направлении ситуация остается стабильной без существенных изменений. Продолжаются бои как в городской черте, так и на флангах. Это направление пока не демонстрирует значительных сдвигов, но обе стороны сохраняют активность, пытаясь улучшить свои тактические позиции.
Запорожское направление
На Запорожском фронте ситуация остается без значительных изменений. Продолжаются позиционные бои, где обе стороны активно используют средства дальнего поражения. Это указывает на стабилизацию фронтовых линий и переход конфликта в изнурительную фазу, где главную роль играет артиллерия и другие типы вооружений дальнего действия.
Херсонское направление
По информации Министерства обороны РФ, за последнюю неделю мобильные зенитные расчеты группировки войск «Днепр» успешно сбили более 10 украинских дронов типа «Баба-яга». Там уточнили, что противник использует многофункциональные тяжелые беспилотники для атак по российским военнослужащим, которые защищают левый берег реки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.