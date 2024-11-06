ВС РФ взяли Антоновку и Максимовку в ДНР

Российские войска взяли под свой контроль сразу два населенных пункта в ДНР — Максимовку и Антоновку. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Антоновка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве. Кроме того, в результате успешного наступления российские войска освободили также населенные пункт Максимовка, также находящийся в ДНР.
В последние недели ВС РФ активно продвигаются в ДНР. Так, 3 ноября российские военные взяли в регионе под контроль стратегически важное Вишневое. А утром 6 ноября зачистили участок в 15 квадратных километров.
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