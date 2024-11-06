ВС РФ взяли Антоновку и Максимовку в ДНР

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Российские войска провели успешное наступление в ДНР, отметили в Минобороны
Российские войска провели успешное наступление в ДНР, отметили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска взяли под свой контроль сразу два населенных пункта в ДНР — Максимовку и Антоновку. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Антоновка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве. Кроме того, в результате успешного наступления российские войска освободили также населенные пункт Максимовка, также находящийся в ДНР. 

В последние недели ВС РФ активно продвигаются в ДНР. Так, 3 ноября российские военные взяли в регионе под контроль стратегически важное Вишневое. А утром 6 ноября зачистили участок в 15 квадратных километров. 

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Российские войска взяли под свой контроль сразу два населенных пункта в ДНР — Максимовку и Антоновку. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Антоновка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве. Кроме того, в результате успешного наступления российские войска освободили также населенные пункт Максимовка, также находящийся в ДНР.  В последние недели ВС РФ активно продвигаются в ДНР. Так, 3 ноября российские военные взяли в регионе под контроль стратегически важное Вишневое. А утром 6 ноября зачистили участок в 15 квадратных километров. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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