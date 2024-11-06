«Жил со змеей 14 лет»: почему интернет взбудоражил роман Лерчека и Natan

Отношения певца Natan и блогера Лерчек в шоу «Звезды в джунглях» вызвали бурное обсуждение в сети. В последней серии, вышедшей 3 ноября, артист неожиданно дистанцировался от Лерчека и открыто флиртовал с певицей Бьянкой, а кульминацией эпизода стал их поцелуй на камеру. Известный музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU объяснил, какие выгоды могут извлечь участники из этой истории.
Роман ради пиара?
По словам Рудченко, участие в подобных проектах часто используется для привлечения внимания к персонам, чья популярность идет на спад.
«Не нужно забывать, что всякое шоу, в том числе реалити-шоу, — это привлечение внимания к персоне, особенно остывающей. Треки Natan стали менее популярными, поскольку артист выпал из информационного поля», — объяснил продюсер.
По мнению эксперта, не исключено, что участие Natan и Лерчек в «Звездах в Джунглях», а также его флирт с Бьянкой могут быть очередным шагом в их PR-стратегиях, направленных на удержание внимания общественности. Продюсер уверен, что именно этот фактор мог стать причиной участия Natan в проекте. В его глазах это выглядит скорее как способ вернуть себе былую известность, чем реальные романтические отношения с другими участниками шоу.
Скандалы во время шоу с участием Natan также могут положительно сказаться на музыкальной карьере исполнителя. Радиостанции снова начнут ставить их песни в ротацию. «Привлечение к персоне артиста в информационной среде, конечно же, влияет на монетизацию, в том числе его контента», — отметил Рудченко.
Участие в подобных проектах также открывает возможность возникновения новых музыкальных коллабораций. По словам собеседника, успешная PR-кампания может привлечь внимание других артистов, заинтересованных в сотрудничестве: «Здесь Natan со своей PR-историей, пусть даже грязной, может быть полезен», — отметил Рудченко.
Эксперт подчеркнул, что использование различных стратегий, в том числе семейные темы и скандалы, — обычное дело в мире шоу-бизнеса. Каждый артист самостоятельно решает, каким способом привлекать внимание публики — будь то игра на жалости или создание громких историй вокруг себя. Он привел в пример певицу Ольгу Бузову, которая после разрыва с Дмитрием Тарасовым активно эксплуатировала личные драмы для поддержания интереса к себе.
«Все зависит от того, определенные ли это стратегии или движения по наитию. В любом случае, это тоже инфоповод, и каждый его использует по-своему».
Как начался роман между Лерчек и Natan
Искра между Лерчек и Natan возникла во время съемок шоу «Звезды в джунглях», где они проводили много времени вместе. Многие заметили, что между ними есть особая связь. На одном из испытаний шоу, где участники должны были передавать друг другу предметы через рот, их поведение выглядело как страстный поцелуй, что вызвало волну обсуждений. Позже в сети появились скрытые кадры, на которых Лерчек и Natan запечатлены за поцелуями.
После того как видео с их поцелуями стало вирусным, Natan признал, что действительно испытывал симпатию к Лерчек. Он также отметил, что не планирует оставлять свою жену Анастасию Швецову и сделает все возможное для сохранения семьи. В своем посте он выразил сожаление о том, что ранил свою супругу и осознал всю серьезность своего поступка.
Лерчек же утверждает, что изначально не знала о семейном положении Natan. По ее словам, когда она узнала о его жене и детях, она предложила прекратить развивать их отношения. Однако Natan не смог сдержать свои чувства. В серии шоу, вышедшей 3 ноября, артист будто отстранился от Лерчека и на камеру флиртовал с певицей Бьянкой, и даже целовался с ней. В этой же серии певец во время испытания заявил, что «жил со змеей 14 лет», имея в виду свою супругу.
Обсуждение поведения женатого исполнителя на шоу вызвало бурные реакции в социальных сетях. Пользователи активно поддерживали супругу Natan Анастасию Швецову, выражая недовольство поведением певца и осуждая Лерчек за участие в этой ситуации.
Реакция жены Natan на поведение певца
Ранее Анастасия Швецова поделилась мыслями о своем разводе с артистом, ответив на вопросы подписчиков в популярной соцсети.
Девушка рассказала, что ожидала большего давления со стороны СМИ и общества: «Теперь негативные комментарии не вызывают у меня такой боли. Я хочу, чтобы люди задумались, почему они так остро реагируют на эту ситуацию, что у них болит внутри. <...> Сейчас у меня непростой этап в жизни, но я понимаю, что это новый старт».
Фраза ее бывшего мужа о том, что он «жил со змеей 14 лет», вызвала у Анастасии неожиданную реакцию: «Я восприняла это спокойно, возможно, потому что мне нравятся змеи, и я иногда называю себя так. <…> Могу ли я считать изменой его поведение, если я сама приняла решение расстаться с ним до начала проекта? Его поездка была связана с нашим разрывом».
Natan и Анастасия Швецова заключили брак в 2012 году. У пары есть два сына: старший Натан появился на свет в 2012-м, а младший Ратмир — спустя шесть лет.
Ранее Анастасия сообщила в запрещенной соцсети, что ушла от Natan. Она уточнила, что сделала это за месяц до его отъезда на шоу «Звезды в джунглях», где были сняты кадры с участием Лерчек.
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