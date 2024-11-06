Пермская прокуратура требует закрытия дома престарелых, где скончался постоялец

Прокуратура Пермского района в суде требует закрытия пансионата для пожилых «Долголетие». В ходе проведенной проверки в пансионате были выявлены многочисленные нарушения, а в 2023 году там скончался один из постояльцев.
«Прокуратура Пермского района и представители регионального минсоцразвития обратились в суд и требуют закрытия пансионата „Долголетие“. На время судебного разбирательства деятельность учреждения приостановлена», — уточняют в пресс-службе краевой прокуратуры.
Во время проведения проверки в доме престарелых были выявлены множественные нарушения. В 2023 году погиб один из постояльцев. Он разбился насмерть. Пермские СМИ провели расследование и выяснили, что на работу сиделками в дом престарелых брали людей без образования и необходимых навыков. По факту гибели людей в пансионате возбуждено уголовное дело.
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