Пермская прокуратура требует закрытия дома престарелых, где скончался постоялец

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Прокуроры обратились с иском в суд
Прокуроры обратились с иском в суд Фото:

Прокуратура Пермского района в суде требует закрытия пансионата для пожилых «Долголетие». В ходе проведенной проверки в пансионате были выявлены многочисленные нарушения, а в 2023 году там скончался один из постояльцев.

«Прокуратура Пермского района и представители регионального минсоцразвития обратились в суд и требуют закрытия пансионата „Долголетие“. На время судебного разбирательства деятельность учреждения приостановлена», — уточняют в пресс-службе краевой прокуратуры.

Во время проведения проверки в доме престарелых были выявлены множественные нарушения. В 2023 году погиб один из постояльцев. Он разбился насмерть. Пермские СМИ провели расследование и выяснили, что на работу сиделками в дом престарелых брали людей без образования и необходимых навыков. По факту гибели людей в пансионате возбуждено уголовное дело.

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Прокуратура Пермского района в суде требует закрытия пансионата для пожилых «Долголетие». В ходе проведенной проверки в пансионате были выявлены многочисленные нарушения, а в 2023 году там скончался один из постояльцев. «Прокуратура Пермского района и представители регионального минсоцразвития обратились в суд и требуют закрытия пансионата „Долголетие“. На время судебного разбирательства деятельность учреждения приостановлена», — уточняют в пресс-службе краевой прокуратуры. Во время проведения проверки в доме престарелых были выявлены множественные нарушения. В 2023 году погиб один из постояльцев. Он разбился насмерть. Пермские СМИ провели расследование и выяснили, что на работу сиделками в дом престарелых брали людей без образования и необходимых навыков. По факту гибели людей в пансионате возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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