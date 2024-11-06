06 ноября 2024

Концерт звезды стендапа в Екатеринбурге оказался на грани фиаско. Скрин

Екатеринбуржцы не стали раскупать билеты на концерт комика Евгения Чебаткова
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Чебатков планирует провести шоу 13 ноября
Евгений Чебатков планирует провести шоу 13 ноября Фото:

Стендап-комик Евгения Чебаткова едет в Екатеринбург с концертом. Несмотря на недорогие билеты, горожане не торопятся раскупать места в зале. На выступление, которое состоится через неделю, не распродано больше половины билетов.

Чебатков планирует представить новую программу «При всем уважении». «В его выступлениях много детских воспоминаний, историй из повседневной жизни, рассказов о путешествиях, но не только. Он говорит о музыке и музыкантах, литературе, разных культурах, странах, религиях и языках. Неожиданные, живые, свежие шутки без провокаций, пошлости и мата», сообщают организаторы.

Судя по сайту концертной площадки, билеты довольно бюджетные от 2500 рублей, но из 5000 мест свободными остается большинство. Наибольшей популярностью пользуется партер, чуть меньше людей интересуют билеты в амфитеатре и бельэтаже.

Аналогичная ситуация с билетами складывалась в сентябре у Shaman. По итогу в Нижнем Тагиле концерт отменили, а на выступление в Екатеринбурге места раскупили день в день, скандал закончился ярким шоу.

Так обстоят дела с продажей билетов на 7 ноября
Так обстоят дела с продажей билетов на 7 ноября
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Стендап-комик Евгения Чебаткова едет в Екатеринбург с концертом. Несмотря на недорогие билеты, горожане не торопятся раскупать места в зале. На выступление, которое состоится через неделю, не распродано больше половины билетов. Чебатков планирует представить новую программу «При всем уважении». «В его выступлениях много детских воспоминаний, историй из повседневной жизни, рассказов о путешествиях, но не только. Он говорит о музыке и музыкантах, литературе, разных культурах, странах, религиях и языках. Неожиданные, живые, свежие шутки без провокаций, пошлости и мата», — сообщают организаторы. Судя по сайту концертной площадки, билеты довольно бюджетные — от 2500 рублей, но из 5000 мест свободными остается большинство. Наибольшей популярностью пользуется партер, чуть меньше людей интересуют билеты в амфитеатре и бельэтаже. Аналогичная ситуация с билетами складывалась в сентябре у Shaman. По итогу в Нижнем Тагиле концерт отменили, а на выступление в Екатеринбурге места раскупили день в день, скандал закончился ярким шоу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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