Стендап-комик Евгения Чебаткова едет в Екатеринбург с концертом. Несмотря на недорогие билеты, горожане не торопятся раскупать места в зале. На выступление, которое состоится через неделю, не распродано больше половины билетов.
Чебатков планирует представить новую программу «При всем уважении». «В его выступлениях много детских воспоминаний, историй из повседневной жизни, рассказов о путешествиях, но не только. Он говорит о музыке и музыкантах, литературе, разных культурах, странах, религиях и языках. Неожиданные, живые, свежие шутки без провокаций, пошлости и мата», — сообщают организаторы.
Судя по сайту концертной площадки, билеты довольно бюджетные — от 2500 рублей, но из 5000 мест свободными остается большинство. Наибольшей популярностью пользуется партер, чуть меньше людей интересуют билеты в амфитеатре и бельэтаже.
Аналогичная ситуация с билетами складывалась в сентябре у Shaman. По итогу в Нижнем Тагиле концерт отменили, а на выступление в Екатеринбурге места раскупили день в день, скандал закончился ярким шоу.
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