Стрелка из «Гринвича» вывезли из СИЗО Екатеринбурга после звонка на свадьбу

07 ноября 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Рази Халилов получил приговор 17 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU Арестованного за стрельбу в ТЦ «Гринвич» Рази Халилова перевели из екатеринбургского СИЗО-1 в помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) при исправительной колонии №47 в Каменске-Уральском. Это произошло после того, как арестант позвонил по видеосвязи на азербайджанскую свадьбу, рассказал источник URA.RU. «Халилова за его „прекрасное“ поведение перевели в ПФРСИ в ИК-47. Условия содержания там хуже, чем в следственном изоляторе Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства. Второй источник опроверг слова о плохих условиях в ПФРСИ. «И там, и там одинаково», — знает он. По его словам, Халилова могли перевести в Каменск-Уральский, чтобы оборвать его связи, которые могли появиться в СИЗО-1. «Обычно переводы арестантов — это интриги следователей. Но думаю, что в этой ситуации свою роль могла сыграть поднявшаяся шумиха», — заключил собеседник агентства. В свердловском ГУФСИН пояснили, что сведения о перемещении обвиняемых и осужденных, согласно законодательству, не комментируются. Новость по теме Арестант, позвонивший на свадьбу из СИЗО Екатеринбурга, попал в карцер Свадьба, где Рази разговаривал с друзьями по видео, прошла 12 октября в торговом центре Baku Plaza. Мероприятие транслировалось на YouTube, после этого запись стрима удалили. Халилов несколько раз попал в объективы камер. На кадрах он улыбается и приветствует гостей. Когда запись появилась в СМИ, в ГУФСИН начали проверку. Ранее там заявляли URA.RU, что видео могло быть записано заранее, когда Рази еще находился на свободе. «Никакой бороды сейчас у него нет. Антураж [на видео] не похож на СИЗО-1. Никаких доказательств, что это он общается по видеосвязи из СИЗО нет», — комментировал начальник пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко. Стрельба в «Гринвиче» произошла в ноябре прошлого года. Халилов и его знакомый Гусейн Аллахвердиев, по слухам, не поделили место в коридоре, поэтому начали ссориться. В какой-то момент парни достали пистолеты и открыли стрельбу. Обошлось без потерпевших — благодаря слаженным действиям охранников ТЦ, которые вовремя обезвредили хулиганов. 17 сентября 2024-го Рази и Гусейна приговорили к четырем годам лишения свободы. Их защитники обжаловали приговор, азербайджанцы ожидают апелляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арестованного за стрельбу в ТЦ «Гринвич» Рази Халилова перевели из екатеринбургского СИЗО-1 в помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) при исправительной колонии №47 в Каменске-Уральском. Это произошло после того, как арестант позвонил по видеосвязи на азербайджанскую свадьбу, рассказал источник URA.RU. «Халилова за его „прекрасное“ поведение перевели в ПФРСИ в ИК-47. Условия содержания там хуже, чем в следственном изоляторе Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства. Второй источник опроверг слова о плохих условиях в ПФРСИ. «И там, и там одинаково», — знает он. По его словам, Халилова могли перевести в Каменск-Уральский, чтобы оборвать его связи, которые могли появиться в СИЗО-1. «Обычно переводы арестантов — это интриги следователей. Но думаю, что в этой ситуации свою роль могла сыграть поднявшаяся шумиха», — заключил собеседник агентства. В свердловском ГУФСИН пояснили, что сведения о перемещении обвиняемых и осужденных, согласно законодательству, не комментируются. Свадьба, где Рази разговаривал с друзьями по видео, прошла 12 октября в торговом центре Baku Plaza. Мероприятие транслировалось на YouTube, после этого запись стрима удалили. Халилов несколько раз попал в объективы камер. На кадрах он улыбается и приветствует гостей. Когда запись появилась в СМИ, в ГУФСИН начали проверку. Ранее там заявляли URA.RU, что видео могло быть записано заранее, когда Рази еще находился на свободе. «Никакой бороды сейчас у него нет. Антураж [на видео] не похож на СИЗО-1. Никаких доказательств, что это он общается по видеосвязи из СИЗО нет», — комментировал начальник пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко. Стрельба в «Гринвиче» произошла в ноябре прошлого года. Халилов и его знакомый Гусейн Аллахвердиев, по слухам, не поделили место в коридоре, поэтому начали ссориться. В какой-то момент парни достали пистолеты и открыли стрельбу. Обошлось без потерпевших — благодаря слаженным действиям охранников ТЦ, которые вовремя обезвредили хулиганов. 17 сентября 2024-го Рази и Гусейна приговорили к четырем годам лишения свободы. Их защитники обжаловали приговор, азербайджанцы ожидают апелляции.