«Серый кардинал» полпредства знакомится с уральскими элитами: что про него говорят

Сергей Рындин получил широкие полномочия в команде полпреда Жоги

07 ноября 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Сергей Рындин ранее работал в управлении внутренней политики АП Фото: Илья Московец © URA.RU Заместитель полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги — Сергей Рындин имеет более широкий функционал, чем его предшественница на посту. Об этом URA.RU рассказали источники в правительствах уральских регионов, успевшие познакомиться с Рындиным во время его ознакомительных поездок вместе с Жогой. Они отметили, что новый заместитель полпреда фактически является «серым кардиналом» окружной власти. При этом близкий к полпредству источник уточняет: отношения между Жогой и Рындиным таковы, что особый статус Рындина не предполагает интриг. «За Рындиным все оргмоменты — график [Жоги], подготовка всех совещаний и решений, связь с администрацией президента и заместителями губернаторов», — передал собеседник, близкий к правительству ЯНАО. Собеседник в свердловской власти знает, что Рындин также участвует в приятии решений, касающихся имиджа Жоги, его позиционирования. Сергей Рындин прилетел на Урал вместе с Артемом Жогой, но официальное назначение состоялось позже Фото: Размик Закарян © URA.RU Источник URA.RU в тюменском истеблишменте сравнил Рындина с Татьяной Костаревой, чье место занял чиновник. Костарева ушла из полпредства в сентябре — вслед за своим многолетним руководителем Владимиром Якушевым (сейчас он первый вице-спикер Совфеда, и. о. секретаря генсовета «Единой России»). Якушев был освобожден с поста полпреда 24 сентября. «Если Костарева была больше юристом, классическим руководителем аппарата, то Рындин обладает более широким кругом обязанностей. Хоть такой должности и нет, его можно определить как первого зама [Жоги]», — описал собеседник журналисту агентства. Вхожий в полпредство челябинский госслужащий охарактеризовал Рындина, как «уравновешенного, но требовательного» управленца. «Абсолютно вменяемый, с иронией», пояснил он. Другой статусный чиновник, попросивший не уточнять региональную принадлежность, рассказал URA.RU, что у некоторых может сложиться впечатление, что Рындин Жогой управляет. Но это не так, знает источник. Рындин, по его словам, лишь предлагает полпреду различные решения вопросов, которые возникают перед Жогой, как перед государственной функцией. «В этом смысле „серым кардиналом“ он не является. Рындин далек от участия в кулуарных комбинациях. За спиной шефа он — государственник, готовящий для Жоги системные ответы на различные вызовы. У них очень четко распределено, кто начальник, а кто заместитель», — объяснил инсайдер. Новость по теме Что известно о новом заместителе уральского полпреда Жоги Рындине. Фото Его коллега в частных разговорах слышал мнение, что, поскольку Жога еще погружается в систему госуправления (сохраняя при этом человеческие качества), Рындин внимательно следит за тем, чтобы различные политические акторы (индививиды, влияющие на других) не манипулировали ситуацией. И, вероятно, успешно. Еще одна интересная деталь: Рындин и Жога (в разное время) посещают спортзал на территории резиденции. До полпредства Рындин проработал более десяти лет в кремлевском управлении внутренней политики (УВП), из них 2,5 года — на территории Херсонской области, а в 2024-м он был командирован на управление ситуацией в Курской области (по одной из версий, после прорыва ВСУ). Одни собеседники URA.RU называют Рындина учеником начальника УВП Андрея Ярина, другие считают, что это преувеличение: Заместитель Жоги, работая с Яриным, скорее, приобретал понимание современных методов решения проблем. Третьи же утверждают, что у Рындина есть возможность прямого обращения к Ярину, однако он не будет ею злоупотреблять. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги — Сергей Рындин имеет более широкий функционал, чем его предшественница на посту. Об этом URA.RU рассказали источники в правительствах уральских регионов, успевшие познакомиться с Рындиным во время его ознакомительных поездок вместе с Жогой. Они отметили, что новый заместитель полпреда фактически является «серым кардиналом» окружной власти. При этом близкий к полпредству источник уточняет: отношения между Жогой и Рындиным таковы, что особый статус Рындина не предполагает интриг. «За Рындиным все оргмоменты — график [Жоги], подготовка всех совещаний и решений, связь с администрацией президента и заместителями губернаторов», — передал собеседник, близкий к правительству ЯНАО. Собеседник в свердловской власти знает, что Рындин также участвует в приятии решений, касающихся имиджа Жоги, его позиционирования. Источник URA.RU в тюменском истеблишменте сравнил Рындина с Татьяной Костаревой, чье место занял чиновник. Костарева ушла из полпредства в сентябре — вслед за своим многолетним руководителем Владимиром Якушевым (сейчас он первый вице-спикер Совфеда, и. о. секретаря генсовета «Единой России»). Якушев был освобожден с поста полпреда 24 сентября. «Если Костарева была больше юристом, классическим руководителем аппарата, то Рындин обладает более широким кругом обязанностей. Хоть такой должности и нет, его можно определить как первого зама [Жоги]», — описал собеседник журналисту агентства. Вхожий в полпредство челябинский госслужащий охарактеризовал Рындина, как «уравновешенного, но требовательного» управленца. «Абсолютно вменяемый, с иронией», пояснил он. Другой статусный чиновник, попросивший не уточнять региональную принадлежность, рассказал URA.RU, что у некоторых может сложиться впечатление, что Рындин Жогой управляет. Но это не так, знает источник. Рындин, по его словам, лишь предлагает полпреду различные решения вопросов, которые возникают перед Жогой, как перед государственной функцией. «В этом смысле „серым кардиналом“ он не является. Рындин далек от участия в кулуарных комбинациях. За спиной шефа он — государственник, готовящий для Жоги системные ответы на различные вызовы. У них очень четко распределено, кто начальник, а кто заместитель», — объяснил инсайдер. Его коллега в частных разговорах слышал мнение, что, поскольку Жога еще погружается в систему госуправления (сохраняя при этом человеческие качества), Рындин внимательно следит за тем, чтобы различные политические акторы (индививиды, влияющие на других) не манипулировали ситуацией. И, вероятно, успешно. Еще одна интересная деталь: Рындин и Жога (в разное время) посещают спортзал на территории резиденции. До полпредства Рындин проработал более десяти лет в кремлевском управлении внутренней политики (УВП), из них 2,5 года — на территории Херсонской области, а в 2024-м он был командирован на управление ситуацией в Курской области (по одной из версий, после прорыва ВСУ). Одни собеседники URA.RU называют Рындина учеником начальника УВП Андрея Ярина, другие считают, что это преувеличение: Заместитель Жоги, работая с Яриным, скорее, приобретал понимание современных методов решения проблем. Третьи же утверждают, что у Рындина есть возможность прямого обращения к Ярину, однако он не будет ею злоупотреблять.