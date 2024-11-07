Врач-инфекционист объяснил, почему вирус Коксаки быстро распространился по России

Вирус Коксаки распространился по России из -за туристических поездок в Турцию, где наблюдалась вспышка этой инфекции. Об этом сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Алексей Ртищев.
«В этом году необычная ситуация, так как вспышки заболеваемости произошли довольно поздно — осенью. Скорее всего причина в совпадении нескольких факторов. Предшествующая неделя была каникулярной, большое количество граждан отправились на курорты. Так совпало, что на тех курортах Турции, где находились дети, произошел подъем заболеваемости энтеровируса», — отметил Ртищев, его слова передает пресс-служба университета. Он подчеркнул, что центральные регионы России, включая Москву, из -за своей транспортной доступности, часто становятся точками распространения инфекций.
Специалист заявил, что для борьбы с энтеровирусной инфекцией, к которой относится вирус Коксаки, специфического противовирусного лечения не существует. Врачи применяют поддерживающую симптоматическую терапию, которая помогает облегчить состояние пациентов, независимо от тяжести и формы заболевания.
Ранее сообщалось, что в регионах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, а также во Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областях, и в Удмуртии, поступают жалобы на случаи инфекции. Основные симптомы, с которыми обращаются люди, включают кашель, повышенную температуру, боль в горле, высыпания на коже и расстройства пищеварения. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что в первые три дня заболевания признаки вируса Коксаки могут быть схожи с обычной острореспираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), что затрудняет постановку точного диагноза в самом начале, передает RT.
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