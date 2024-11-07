Власти Кургана рассказали, сколько техники мобилизовали на уборку снега

В Кургане дорожные рабочие и спецтехника были мобилизованы для ночной уборки снега. В это время было задействовано свыше 30 дорожных машин. Днем 8 ноября на улицы, дороги и парки планируют вывести свыше 20 спецмашин, сообщает администрация города.
«В ночные часы на уборке работало более 30 единиц техники и 14 человек дорожных рабочих. Уборка снега производилась на улице Максима Горького (на участке от Володарского до Комсомольской), площади имени Ленина. Сгребание снега автогрейдером ночью выполнено на улицах в Рябково и Восточном», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Также прошлой ночью рабочие подмели центральную часть города, микрорайоны Западный, Восточный, Рябково, Смолино. Выполнены работы по проспектам Машиностроителей и Конституции, улицам Бурова-Петрова, Тюнина, Гагарина и на Шадринском тракте. На улицах Комсомольская, Пичугина, Дзержинского, Омская, Карбышева, проспекте Голикова и центральной площади проведена обработка дорожного покрытия антигололедными средствами. В нескольких частях города произведена расчистка от снежного вала.
Днем 8 ноября планируется ручная очистка тротуаров на улицах, мостах и путепроводах. Будет продолжена работа по обработке дорог противогололедными средствами.
Дорожные службы будут заниматься уборкой снега в ЦПКиО, парке Победы, на экотропе в Рябково и горсаду. Всего в течение дня на улицах и в парках города будет работать 21 единица дорожной техники и 90 рабочих.
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