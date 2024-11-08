WP: тысячи американцев выйдут на «Народный марш» перед инаугурацией Трампа

В Вашингтоне перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа на демонстрацию «Народный марш на Вашингтон» выйдут 50 тысяч человек. Так, некоторые будут протестовать против кандидатуры Трампа, а другие праздновать его победу. Об этом сообщает The Washington Post.
«Ожидается, что в Вашингтоне в преддверии Дня инаугурации в январе соберутся десятки тысяч человек, чтобы выразить протест против избранного президента Дональда Трампа», — говорится в материале. По данным организаторов демонстрации, в ней примут участие 50 тысяч человек.
Демонстрация «Народный марш на Вашингтон» запланирована на 18 января, за два дня до церемонии инаугурации. Организация мероприятия ложится на плечи ведущих организаций, занимающихся защитой гражданских прав, расовой справедливостью и репродуктивным здоровьем. Среди инициаторов — Women's March и Abortion Access Now, а также коалиция, включающая такие организации, как ACLU, Planned Parenthood и National Women's Law Center.
Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января 2025 года. На данный момент в окружении избранного президента идет подготовка к приему дел у администрации нынешнего главы США Джо Байдена.
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