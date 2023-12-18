Reuters: Трамп после переизбрания изменит политику по Украине и НАТО

19 декабря 2023 в 06:29 Размер текста - 17 +

Будучи президентом США, Дональд Трамп перестанет помогать Украине, считает источник Фото: Official White House / Shealah Craighead В случае победы на выборах президента США в 2024 Дональд Трамп перестанет помогать Украине и выведет Соединенные Штаты из НАТО. Об этом рассказал дипломат одного из прибалтийских государств. «Ходят слухи, что Трамп хочет вывести США из НАТО или выйти из Европы, конечно, это звучит тревожно, но мы не в панике», — передает Reuters слова политика. Кроме того, помощники экс-президента считают, что Америка слишком много тратит финансов на поддержку НАТО и Киева. По их словам, после победы Трампа на выборах президента оборонная помощь Европе может сократиться, а также будут введены торговые пошлины для стран НАТО, которые не выделяют 2% своего ВВП на оборону. «Экс-президент намерен сокращать объем торговли с Китаем», — добавил дипломат. В Европе обеспокоились тем, что если Дональд Трамп вновь станет лидером США, то он развалит НАТО. В настоящий момент у него наибольший рейтинг одобрения среди американского населения на пост президента США в 2024 году.

В случае победы на выборах президента США в 2024 Дональд Трамп перестанет помогать Украине и выведет Соединенные Штаты из НАТО. Об этом рассказал дипломат одного из прибалтийских государств. «Ходят слухи, что Трамп хочет вывести США из НАТО или выйти из Европы, конечно, это звучит тревожно, но мы не в панике», — передает Reuters слова политика. Кроме того, помощники экс-президента считают, что Америка слишком много тратит финансов на поддержку НАТО и Киева. По их словам, после победы Трампа на выборах президента оборонная помощь Европе может сократиться, а также будут введены торговые пошлины для стран НАТО, которые не выделяют 2% своего ВВП на оборону. «Экс-президент намерен сокращать объем торговли с Китаем», — добавил дипломат. В Европе обеспокоились тем, что если Дональд Трамп вновь станет лидером США, то он развалит НАТО. В настоящий момент у него наибольший рейтинг одобрения среди американского населения на пост президента США в 2024 году.