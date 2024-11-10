Курганские пассажиры, которые задержались в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге и не смогли вовремя вылететь на отдых в Египет, опасаются снова садиться в заглохший лайнер. Борт застрял в аэропорту больше, чем на 10 часов из-за технических проблем. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров.
«Мы должны были больше 10 часов назад вылететь в Хургаду рейсом „Уральских авиалиний“ из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Однако самолет заглох во время попытки взлететь. Затем мы вынуждены были сидеть в здании аэропорта и ждать решения проблемы. Лайнер пытались починить несколько раз, а потом нам предложили снова лететь на этом борту», — сообщил курганец.
По словам курганца, пассажиры были напуганы и просили заменить заглохший самолет на другой. Но представители авиакомпании снова предложили вылет на борту, у которого были неисправности, отметил пассажир.
Корреспондент агентства направил редакционный запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний» по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее в пресс-службе «Уральских авиалиний» агентству рассказали, что в процессе отправки рейса из Екатеринбурга в Хургаду возникли замечания технического характера. Инженерно-технический состав занимался устранением неисправности. Вылет рейса отложили. Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале пояснила, что рейс задержан по причине замены воздушного судна. Ведомство организовало надзорные мероприятия из-за задержки.
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