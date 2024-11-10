10 ноября 2024

ЯНАО и ХМАО попали в пятерку регионов с самой доступной ипотекой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Платеж по ипотеке в ХМАО и ЯНАО не превышает 38% от средней зарплаты двух человек
Платеж по ипотеке в ХМАО и ЯНАО не превышает 38% от средней зарплаты двух человек Фото:

ЯНАО и ХМАО попали в число лучших среди регионов России по доступности ипотеки. Они расположились на третьем и пятом местах рейтинга, сообщили аналитики. 

«Место: 3. Регион: ЯНАО. Отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих: 32,1%. Место: 5. Регион: ХМАО. Отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих: 37,5%», — гласит исследование «РИА Новости».

На первой строчке рейтинга разместился Чукосткий АО с показателем в 28,8%. За ним расположился Ненецкий АО — 30,7%. На четвертой строчке после ЯНАО находится магаданская область со средним платежом по ипотеке в 35,3% от зарплаты двух работающих человек. 

В среднем же по России этот показатель составляет 54%. Он значительно вырос за год: в 2023 году в среднем на ежемесячный платеж по ипотеке приходилось около 22% дохода двух человек. 

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО возглавил рейтинг регионов России по доходам населения. Во втором квартале 2024 года средняя заработная плата ямальцев в шесть раз превышала стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЯНАО и ХМАО попали в число лучших среди регионов России по доступности ипотеки. Они расположились на третьем и пятом местах рейтинга, сообщили аналитики.  «Место: 3. Регион: ЯНАО. Отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих: 32,1%. Место: 5. Регион: ХМАО. Отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих: 37,5%», — гласит исследование «РИА Новости». На первой строчке рейтинга разместился Чукосткий АО с показателем в 28,8%. За ним расположился Ненецкий АО — 30,7%. На четвертой строчке после ЯНАО находится магаданская область со средним платежом по ипотеке в 35,3% от зарплаты двух работающих человек.  В среднем же по России этот показатель составляет 54%. Он значительно вырос за год: в 2023 году в среднем на ежемесячный платеж по ипотеке приходилось около 22% дохода двух человек.  Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО возглавил рейтинг регионов России по доходам населения. Во втором квартале 2024 года средняя заработная плата ямальцев в шесть раз превышала стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...