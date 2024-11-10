ЯНАО и ХМАО попали в пятерку регионов с самой доступной ипотекой

ЯНАО и ХМАО попали в число лучших среди регионов России по доступности ипотеки. Они расположились на третьем и пятом местах рейтинга, сообщили аналитики.
«Место: 3. Регион: ЯНАО. Отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих: 32,1%. Место: 5. Регион: ХМАО. Отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих: 37,5%», — гласит исследование «РИА Новости».
На первой строчке рейтинга разместился Чукосткий АО с показателем в 28,8%. За ним расположился Ненецкий АО — 30,7%. На четвертой строчке после ЯНАО находится магаданская область со средним платежом по ипотеке в 35,3% от зарплаты двух работающих человек.
В среднем же по России этот показатель составляет 54%. Он значительно вырос за год: в 2023 году в среднем на ежемесячный платеж по ипотеке приходилось около 22% дохода двух человек.
Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО возглавил рейтинг регионов России по доходам населения. Во втором квартале 2024 года средняя заработная плата ямальцев в шесть раз превышала стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг.
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