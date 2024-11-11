Россиян предупредили о подорожании подсолнечного масла

«Коммерсант»: с сентября подсолнечное масло в России подорожало на 25%

11 ноября 2024 в 06:55 Размер текста - 17 +

Экспортная цена на российское подсолнечное масло выросла на 11% за месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России продолжился рост цен на подсолнечное масло. С сентября оно прибавило в цене 25%. Это вызвано высоким спросом на отечественный продукт на мировом рынке и сокращением объемов предложения, пишет «Коммерсант». «Экспортная стоимость российского подсолнечного масла при поставке из Новороссийска за месяц выросла на 11%, а за год — более чем на 40%. Это сказывается на внутренних ценах, прибавивших с сентября 25%», — сообщила газета « Коммерсант ». Уточняется, что в начале ноября стоимость экспорта подсолнечного масла из Новороссийска в соответствии с индексом FOB достигла отметки в 1,09 тысячи долларов за тонну. Это на 11% выше показателей начала октября и на 43,2% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Центр ценовых индексов. Аналитическая компания «Совэкон» отмечает, что за последнюю неделю стоимость подсолнечного масла на базе FOB Новороссийск составила 1,1 тысячи долларов за тонну. Отмечается рост на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей. Ранее сообщалось, что сливочное масло отдельных производителей начало дешеветь. Компания «Эконива» сообщила о пересмотре в сторону понижения отпускных цен на сливочное масло на 10% начиная с 1 ноября. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) зафиксировала рост цен на сливочное масло на 1,4% за неделю с 29 октября по 5 ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России продолжился рост цен на подсолнечное масло. С сентября оно прибавило в цене 25%. Это вызвано высоким спросом на отечественный продукт на мировом рынке и сокращением объемов предложения, пишет «Коммерсант». «Экспортная стоимость российского подсолнечного масла при поставке из Новороссийска за месяц выросла на 11%, а за год — более чем на 40%. Это сказывается на внутренних ценах, прибавивших с сентября 25%», — сообщила газета «Коммерсант». Уточняется, что в начале ноября стоимость экспорта подсолнечного масла из Новороссийска в соответствии с индексом FOB достигла отметки в 1,09 тысячи долларов за тонну. Это на 11% выше показателей начала октября и на 43,2% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Центр ценовых индексов. Аналитическая компания «Совэкон» отмечает, что за последнюю неделю стоимость подсолнечного масла на базе FOB Новороссийск составила 1,1 тысячи долларов за тонну. Отмечается рост на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей. Ранее сообщалось, что сливочное масло отдельных производителей начало дешеветь. Компания «Эконива» сообщила о пересмотре в сторону понижения отпускных цен на сливочное масло на 10% начиная с 1 ноября. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) зафиксировала рост цен на сливочное масло на 1,4% за неделю с 29 октября по 5 ноября.