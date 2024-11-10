Дорожники предупредили водителей о густом тумане на курганских трассах

На трассах в Курганской области в отдельных районах наблюдается густой туман. Водителей просят быть внимательными на дорогах и использовать противотуманные фары. Об этом сообщает ГКУ «Курганавтодор».
«На территории Курганской области наблюдается туман, в отдельных районах — густой туман. На дорогах отмечается снижение видимости», — говорится в группе ГКУ «Курганавтодор» в соцсети «ВКонтакте».
Водителям рекомендуется тщательно оценивать дорожные условия при составлении маршрута, строго придерживаться правил дорожного движения, а также необходимо включать дневные ходовые огни или противотуманные фары во время поездки. Кроме того, следует избегать резких маневров, особенно на междугородних автодорогах. Пешеходам же стоит с особым вниманием относиться к пересечению проезжей части и использовать на одежде элементы, отражающие свет.
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