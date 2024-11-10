10 ноября 2024

Дорожники предупредили водителей о густом тумане на курганских трассах

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Дорожники предупредили водителей о плохой видимости на трассах
Дорожники предупредили водителей о плохой видимости на трассах Фото:
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На трассах в Курганской области в отдельных районах наблюдается густой туман. Водителей просят быть внимательными на дорогах и использовать противотуманные фары. Об этом сообщает ГКУ «Курганавтодор». 

«На территории Курганской области наблюдается туман, в отдельных районах — густой туман. На дорогах отмечается снижение видимости», — говорится в группе ГКУ «Курганавтодор» в соцсети «ВКонтакте».

Водителям рекомендуется тщательно оценивать дорожные условия при составлении маршрута, строго придерживаться правил дорожного движения, а также необходимо включать дневные ходовые огни или противотуманные фары во время поездки. Кроме того, следует избегать резких маневров, особенно на междугородних автодорогах. Пешеходам же стоит с особым вниманием относиться к пересечению проезжей части и использовать на одежде элементы, отражающие свет.

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На трассах в Курганской области в отдельных районах наблюдается густой туман. Водителей просят быть внимательными на дорогах и использовать противотуманные фары. Об этом сообщает ГКУ «Курганавтодор».  «На территории Курганской области наблюдается туман, в отдельных районах — густой туман. На дорогах отмечается снижение видимости», — говорится в группе ГКУ «Курганавтодор» в соцсети «ВКонтакте». Водителям рекомендуется тщательно оценивать дорожные условия при составлении маршрута, строго придерживаться правил дорожного движения, а также необходимо включать дневные ходовые огни или противотуманные фары во время поездки. Кроме того, следует избегать резких маневров, особенно на междугородних автодорогах. Пешеходам же стоит с особым вниманием относиться к пересечению проезжей части и использовать на одежде элементы, отражающие свет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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