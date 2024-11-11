Путин не говорил с Трампом: главные заявления Пескова для СМИ

В Кремле заявили, что информация о якобы прошедшем телефонном разговоре президента России Владимира Путина и новоизбранного главы США Дональда Трампа не соответсвует действительности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти сообщения «чистой ложью». Кроме того, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул готовность Путина к контактам, в том числе и с канцлером Германии Олафом Шольцем. Главные заявления Дмитрия Пескова в рамках конференц-колла 11 ноября — в материале URA.RU.
Был ли звонок Трампа Путину
Песков опроверг заявления о недавнем общении по телефону между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Пресс-секретарь российского президента категорически отверг информацию, опубликованную американской газетой Washington Post, описывая ее как полностью вымышленную.
Представитель Кремля также выразил озабоченность по поводу распространения недостоверных сведений, даже такими признанными мировыми изданиями. По его мнению, обязанностью журналистов и редакционных коллективов является тщательная проверка информации перед ее публикацией.
Путин готов к контактам и переговорам
Песков сообщил, что Владимир Путин готов к ведению диалога и переговоров. Это заявление было сделано в ответ на проявленное желание Олафа Шольца обсудить вопросы с российским лидером.
Также Песков упомянул, что как Шольц, так и президент Франции Эммануэль Макрон самостоятельно прекратили поддерживать связь. «Если они говорят, что сигналы [о переговорах] пойдут, нужно их дождаться», — заключил представитель Кремля.
Изменится ли отношение Европы к России
Пока преждевременно делать выводы о смене отношения к России в Европе, несмотря на призывы Шольца к диалогу с Путиным. Кроме того, представитель Кремля отметил нервозность, которая возникла в европейских странах после избрания нового президента США Дональда Трампа. Он также добавил, что Россия будет внимательно следить за развитием внешнеполитической ситуации в Европе.
Что сможет изменить динамику СВО
В Кремле предупреждают о возможной эскалации конфликта на Украине из-за позиции европейских лидеров. Однако, как отметил URA.RU Дмитрий Песков, никакой арсенал оружия не сможет повлиять на развитие событий в рамках спецоперации.
«Динамика в проведении СВО военным хорошо понятна. Они понимают, что происходит. Никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии», — сказал Песков во время разговора с журналистами.
Срыв операции Украины по угону российского вертолета
Владимир Путин был проинформирован о предотвращении попытки украинской военной разведки похитить вертолет РЭБ Ми-8МТПР-1, сообщил Песков. Операция была успешно проведена ФСБ.
«Спецслужбы в первую очередь докладывают верховному. Это очевидно. Дальше все будет зависеть от решения президента», — заявил пресс-секретарь. Он также добавил, что успешно работающие оперативные группы обычно не выходят на публику, и информация о их деятельности не подлежит разглашению.
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