Жену свердловского бойца СВО, которую выгоняли из единственного жилья, похоронили

Жену бойца, которую выгоняли из единственного жилья, кремировали в Екатеринбурге

11 ноября 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Жена бойца скончалась 29 октября (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбурженку Анну Молчанову, жену бойца СВО с позывным «Граф», которую выселяли из единственного жилья вместе с 12-летним сыном, пока муж находился на фронте, кремировали. Об этом журналисту URA.RU рассказал сам боец. Историю Анны Молчановой URA.RU рассказало в июле. Женщина взяла двухкомнатную квартиру в ипотеку в 2015 году. После смерти первого мужа в 2019-м она столкнулась с финансовыми трудностями и просрочила платежи. В 2020-м банк обратился в суд, в 2021-м выставил квартиру на торги, а в 2022 году, когда «Граф» уже был в зоне СВО, появился новый собственник, который требовал освободить жилплощадь. После публикации URA.RU с ней связался вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, курирующий строительство и транспорт. 20 октября Анна сообщила корреспонденту агентства, что вскоре ее пригласят на подписание документов на жилье. По ее словам, администрация договорилась с застройщиком «Правобережный», что тот выкупит квартиру у нового владельца. Но, к сожалению, женщина скончалась 29 октября, так и не дождавшись передачи прав на имущество. «На момент моего приезда в город Аню уже кремировали. Ее похоронили рядом с бабушкой. Когда я добрался до нашей квартиры, я сидел во дворе пять часов, не в силах переступить порог. Тяжело было осознать, что моей Ани больше нет. Я вспомнил все те моменты, когда она встречала меня у двери с улыбкой или слегка ворчала, если я пришел домой не в самой опрятной одежде. Каждый уголок квартиры хранит память о ней. Сейчас наша семья переживает нелегкий период. С одной стороны, я ощущаю ответственность перед своими боевыми товарищами, которые надеются на мою поддержку и помощь. С другой стороны, я также должен думать о 12-летнем сыне. Я понимаю, что должен быть сильным для него, но внутри сердце сжимается от тоски по любимой женщине. Теперь мне не разделить с ней свои мысли и переживания», — поделился боец. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Анны Молчановой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженку Анну Молчанову, жену бойца СВО с позывным «Граф», которую выселяли из единственного жилья вместе с 12-летним сыном, пока муж находился на фронте, кремировали. Об этом журналисту URA.RU рассказал сам боец. Историю Анны Молчановой URA.RU рассказало в июле. Женщина взяла двухкомнатную квартиру в ипотеку в 2015 году. После смерти первого мужа в 2019-м она столкнулась с финансовыми трудностями и просрочила платежи. В 2020-м банк обратился в суд, в 2021-м выставил квартиру на торги, а в 2022 году, когда «Граф» уже был в зоне СВО, появился новый собственник, который требовал освободить жилплощадь. После публикации URA.RU с ней связался вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, курирующий строительство и транспорт. 20 октября Анна сообщила корреспонденту агентства, что вскоре ее пригласят на подписание документов на жилье. По ее словам, администрация договорилась с застройщиком «Правобережный», что тот выкупит квартиру у нового владельца. Но, к сожалению, женщина скончалась 29 октября, так и не дождавшись передачи прав на имущество. «На момент моего приезда в город Аню уже кремировали. Ее похоронили рядом с бабушкой. Когда я добрался до нашей квартиры, я сидел во дворе пять часов, не в силах переступить порог. Тяжело было осознать, что моей Ани больше нет. Я вспомнил все те моменты, когда она встречала меня у двери с улыбкой или слегка ворчала, если я пришел домой не в самой опрятной одежде. Каждый уголок квартиры хранит память о ней. Сейчас наша семья переживает нелегкий период. С одной стороны, я ощущаю ответственность перед своими боевыми товарищами, которые надеются на мою поддержку и помощь. С другой стороны, я также должен думать о 12-летнем сыне. Я понимаю, что должен быть сильным для него, но внутри сердце сжимается от тоски по любимой женщине. Теперь мне не разделить с ней свои мысли и переживания», — поделился боец. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Анны Молчановой.