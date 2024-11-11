Любовные страсти, слезы и предательство: что случилось в новом выпуске «Звезд в джунглях»

Вывихнутая шея, любовные интриги и рекордное голосование против Бьянки — лишь малая часть событий восьмого выпуска «Звезды в джунглях». Новичок Омар Алибутаев влился в коллектив, а одна из участниц, не выдержав напряжения, покинула проект. Что произошло в этом выпуске и кто покинул шоу — в материале URA.RU.
Новичок в лагере и испытание за монеты
В звездный лагерь прибыл новичок — юморист Омар Алибутаев. Старожилы, включая Александра Волохова, Дмитрия Сорокина и Игоря Чехова, тепло встретили коллегу, но не забыли предупредить о суровых реалиях проекта: голод и постоянная угроза вылета. Вместе с Бьянкой, Аленой Блин и Александром Волоховым Омар отправился на первое испытание за монеты.
Участникам предстояло преодолеть полосу препятствий, будучи замотанными в ткань, и собрать ртом деревянные фигурки. Несмотря на вывих шеи, Алена Блин мужественно дошла до финиша. Бьянка же, проявив излишнюю осторожность, потеряла драгоценное время. В итоге команде удалось заработать 1,4 млн рублей из максимальных двух.
Любовный треугольник
Любовные страсти в последнем выпуске достигли критической точки. Лерчек узнала о романтической ночи Натана с новой участницей Бьянкой, что привело к бурной сцене выяснения отношений между любовниками.
Натан решил лично рассказать Лерчек о своих отношениях с Бьянкой в надежде сохранить связь. Музыкант пытался осыпать ее сладкими словами и признаниями, но она была в ярости.
«Она была неадекватна», — объяснялся Натан, говоря о Бьянке. Лерчек ответила ему, что ей все равно, и что она не хочет находиться рядом с ним. Натан заявил, что не хочет терять ее и что она все еще его королева. Он просил ее не уходить и клялся, что больше никогда не подведет ее. Однако Лерчек была непреклонна и ответила, что ей противно находиться рядом с ним.
Лерчек, оскорбленная поступком Натана, заявила, что готова забыть его выходку, но между ними больше не будет любовных отношений.
Натан заявил, что не жалеет о решении рассказать все Лерчек. «Да, нехорошо. Но я с самого начала здесь боролся за чистоту, за правду, поэтому такого нельзя было делать», — комментировал он.
Борьба за иммунитет и неожиданный поворот
Борьба за иммунитет развернулась нешуточная. Участникам нужно было проявить меткость, стреляя из духовой трубки. Победу одержал Дмитрий Сорокин, укрепив свое положение в проекте.
Неожиданно Натан и Лерчек выдвинули свои кандидатуры на вылет, но остальные участники отказались участвовать в «любовном шоу», заподозрив пару в попытке манипуляции. Алена Блин и ее коалиция решили голосовать против Бьянки, которая неудачно выступила в испытании за монеты.
Рекордное голосование и драматичный финал
Ко всеобщему удивлению, против Бьянки проголосовало рекордное количество участников: восемь человек. Два голоса получила Лерчек, и еще два — Саша Зверева, которая и стала соперницей Бьянки в финальном испытании.
Бьянка, шокированная результатами голосования, была настроена решительно. Саша Зверева, напротив , сохраняла спокойствие. В испытании на вылет участницам нужно было удерживать равновесие на брусьях. Победу одержала Бьянка. Саша Зверева, расчувствовавшись после слов ведущих о детях, потеряла равновесие и покинула проект. Певица призналась, что чувствует себя ужасной матерью, будучи вдали от своих детей, и очень хочет домой.
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