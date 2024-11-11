В театре Станиславского в Москве обнаружили уральский характер

Генеральный директор Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Борисов считает, что в учреждении есть уральский колорит. Он сам является уроженцем Перми. Также карьеру в Екатеринбурге сделали художественный руководитель оперной труппы Александр Титель и главный художник Владимир Арефьев.
«Интересная вещь. Имя себе главный художественный руководитель оперной группы и главный режиссер Александр Борисович Титель сделал на Урале, в Екатеринбурге. Там он работал вместе с академиком, народным художником России Владимиром Анатольевичем Арефьевым, который сегодня является главным художником этого театра. А ваш покорный слуга — из Перми. Поэтому театр Станиславского и Немировича-Данчеко — с уральским колоритом, он здесь присутствует», —? заявил Борисов в интервью «РБК-Пермь».
Он добавил, что также уроженцем Екатеринбурга является и главный дирижер, Феликс Коробов. Он вырос на Урале. Андрей Борисов ранее занимал пост генерального директора Пермского театра оперы и балета. Он был назначен директором театра Станиславского и Немировича Данченко в ноябре 2019 года.
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