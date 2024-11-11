Стало известно, что будет с ценами на продукты на Новый год

С начала ноября потребители могут заметить снижение стоимости сливочного масла от одного крупного производителя. Он уведомил торговые сети об уменьшении отпускных цен на 10% с 1 ноября. Аналитик агропромышленного сектора Сергей Курченко рассказал URA.RU, стоит ли ожидать снижения цен на масло от других производителей, будет ли понижение цен на другие продукты и какие ценники на продукты ждать на Новый год.
Первый шаг к удешевлению продуктов
По информации газеты «Ведомости», представитель снизившего цены производителя отметил, что они наблюдают стабилизацию спроса на молочные жиры, а это, в свою очередь, позволяет пересмотреть ценовую политику в сторону уменьшения.
Эксперты отрасли положительно оценивают такой шаг: «Это своего рода импульс, ведь такое снижение цен на сливочное масло от крупного производителя может стать толчком или сигналом для всего рынка. Это точно будет стимулировать спрос, ведь сделает продукт более или менее доступным для потребителей», — считает аналитик агропромышленного сектора Сергей Курченко.
Когда остальные производители подтянутся
Эксперт полагает, что другие компании могут последовать ее примеру. «Этот рынок специфичен, но так или иначе рынок молочных продуктов очень конкурентный, и все внимательно следят за действиями каждого. Если такой рискованный шаг, как снижение цены, не приведет к ощутимым потерям, то, будьте уверены, и остальные производители могут решиться, ну или хотя бы задуматься над тем, чтобы пойти на такой шаг, ведь им нужно конкурировать и сохранить свою долю рынка», — отмечает специалист.
Будет ли снижение цен на другие продукты
Снижение цен на сливочное масло может повлиять и на стоимость других молочных продуктов. При стабилизации цен на молочные жиры производители могут пересмотреть ценовую политику и по другим позициям. «Если сырье дешевеет или остается стабильным в цене, это дает возможность производителям снизить цены на сметану, сыр и другие продукты. Все зависит от затрат на производство и рыночной ситуации», — поясняет эксперт.
Подорожает ли масло опять перед Новым годом
Перед новогодними праздниками наблюдается увеличение спроса на продукты питания, что может привести к росту цен. Однако эксперт считает, что в этом году ситуация может быть иной. «Если тенденция к снижению цен сохранится, а производители будут заинтересованы в поддержании спроса, значительного подорожания сливочного масла перед Новым годом может и не произойти. Но все равно будьте готовы к вероятным колебаниям цен», — считает Сергей Курченко.
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