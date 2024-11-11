Мы всегда привыкли быть первыми: губернатор ЯНАО Артюхов делится опытом с ХМАО, Якутией и Тюменью

В столице ЯНАО проходит программа обмена управленческим опытом между Ямалом, ХМАО, Тюменской областью и Якутией. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил схожесть регионов и важность формирования между ними дружеских связей, сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Наши субъекты во многом похожи — они играют ключевую роль с точки зрения развития экономики страны, все являются Севером России и занимают огромную по площади территорию. Но еще нас объединяет то, что мы всегда привыкли быть первыми, лучшими в своих направлениях. Поэтому очень важно, чтобы мы оставались в союзе наших четырех регионов», — цитирует Дмитрия Артюхова пресс-служба.
Дмитрий Артюхов подчеркнул, что программа обмена опытом между четырьмя регионами существует уже шестой год. В этом году в Салехарде команды субъектов изучают опыт Ямала в развитии здравоохранения, соцзащиты, образования, молодежной политики, культуры, спорта, строительства, транспорта и ЖКХ.
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время визита в ЯНАО подчеркнул необходимость основываться на управленческом опыте прошлых лет — в том числе на достижениях создателей Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. «У нас накоплен огромный опыт управления. Просто он пока не описан, не сформулирован. Поэтому мне кажется, наша задача — выкристаллизовать лучшее, что было в истории и что есть сегодня, чтобы использовать эти практики в будущем», — цитирует Александра Моора пресс-служба правительства ЯНАО.
Команды правительств четырех регионов будут проходить образовательный интенсив в Салехарде в течение трех дней. Как ранее сообщало URA.RU, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов встретил губернаторов Тюменской области, ХМАО и Якутии в Салехарде вечером 10 ноября.
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