В городской больнице Ноябрьска произошел пожар

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В городской больнице Ноябрьска случился пожар из-за повреждения электрической проводки
В городской больнице Ноябрьска случился пожар из-за повреждения электрической проводки Фото:

В центральной городской больнице Ноябрьска (ЯНАО) 11 ноября произошел пожар. Об этом сообщили в telegram-канале «NSK».

«Ноябрьск, ул. Муравленко д. 38 — задымление по всему этажу. В результате пожара повреждена электрическая проводка в помещении ИФА бокс», — сказано в сообщении. Сигнал поступил в 10:00 утра, пострадавших нет. Предварительной причиной возникновения пожара называют неисправность в работе электрической проводки.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС за комментарием. На момент публикации ответ не получен.

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В центральной городской больнице Ноябрьска (ЯНАО) 11 ноября произошел пожар. Об этом сообщили в telegram-канале «NSK». «Ноябрьск, ул. Муравленко д. 38 — задымление по всему этажу. В результате пожара повреждена электрическая проводка в помещении ИФА бокс», — сказано в сообщении. Сигнал поступил в 10:00 утра, пострадавших нет. Предварительной причиной возникновения пожара называют неисправность в работе электрической проводки. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС за комментарием. На момент публикации ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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