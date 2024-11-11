В городской больнице Ноябрьска произошел пожар

В городской больнице Ноябрьска случился пожар из-за повреждения электрической проводки
В центральной городской больнице Ноябрьска (ЯНАО) 11 ноября произошел пожар. Об этом сообщили в telegram-канале «NSK».
«Ноябрьск, ул. Муравленко д. 38 — задымление по всему этажу. В результате пожара повреждена электрическая проводка в помещении ИФА бокс», — сказано в сообщении. Сигнал поступил в 10:00 утра, пострадавших нет. Предварительной причиной возникновения пожара называют неисправность в работе электрической проводки.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС за комментарием. На момент публикации ответ не получен.
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