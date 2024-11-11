Боец ВСУ описал последствия взрыва дамбы Кураховского водохранилища

В интернете появилась информация о подрыве Терновской дамбы Кураховсокго водохранилища. Однако официально она не подтверждена. Боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) ВСУ Станислав Бунятов с позывным Осман сообщил, что в результате произошедшего были подтоплены ближайшие населенные пункты.
«Был подтоплен ряд деревень в направлении Богатыря (село в Великоновоселковском районе к западу от Курахово — прим. URA.RU)», — заявил Бунятов в своем telegram-канале. Он добавил, что в подрыве дамбы виновата российская сторона, но в Минобороны РФ не подтверждали информацию о произошедшем. Дороги у Кураховского водохранилища остаются пригодными для передвижения, однако бронетехника не может ездить по грунтовым дорогам вокруг населенных пунктов.
По данным telegram-канала WarGonzo, неподтвержденный подрыв дамбы может помочь ВСУ замедлить продвижение ВС РФ на кураховском направлении. Однако российские военные ведут успешные боевые действия на этом участке фронта и отмечается скорое освобождение города Курахово от войск противника.
*Батальон «Айдар» признан в России террористической организацией и запрещен
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