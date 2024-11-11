«РВ»: ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, вода топит окрестности

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Подорвана дамба Кураховского водохранилища, вода топит поселки (фото из архива)
Подорвана дамба Кураховского водохранилища, вода топит поселки (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища в ДНР. Инцидент привел к затоплению близлежащих поселков. Минобороны РФ пока не предоставило комментариев по данному происшествию.

«Враг подорвал дамбу Кураховского водохранилища, вода начала затапливать поселки! Очевидцы и местные ресурсы сообщают, что подорвана Терновская дамба Кураховского водохранилища», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Военные корреспонденты утверждают, что целью подрыва было замедление продвижения российских войск.

Информация о подрыве дамбы также появилась в украинских СМИ. Официальные представители Киева пока не подтвердили данную информацию.

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ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища в ДНР. Инцидент привел к затоплению близлежащих поселков. Минобороны РФ пока не предоставило комментариев по данному происшествию. «Враг подорвал дамбу Кураховского водохранилища, вода начала затапливать поселки! Очевидцы и местные ресурсы сообщают, что подорвана Терновская дамба Кураховского водохранилища», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Военные корреспонденты утверждают, что целью подрыва было замедление продвижения российских войск. Информация о подрыве дамбы также появилась в украинских СМИ. Официальные представители Киева пока не подтвердили данную информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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