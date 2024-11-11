«РВ»: ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, вода топит окрестности

ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища в ДНР. Инцидент привел к затоплению близлежащих поселков. Минобороны РФ пока не предоставило комментариев по данному происшествию.
«Враг подорвал дамбу Кураховского водохранилища, вода начала затапливать поселки! Очевидцы и местные ресурсы сообщают, что подорвана Терновская дамба Кураховского водохранилища», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Военные корреспонденты утверждают, что целью подрыва было замедление продвижения российских войск.
Информация о подрыве дамбы также появилась в украинских СМИ. Официальные представители Киева пока не подтвердили данную информацию.
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