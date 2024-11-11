WG: зачем ВСУ взрывать дамбу Кураховского водохранилища

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Информация о взрыве ВСУ дамбы Кураховского водохранилища не подтверждена (архивное фото)
Информация о взрыве ВСУ дамбы Кураховского водохранилища не подтверждена (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В интернете распространяется информация о том, что ВСУ якобы уничтожили дамбу Кураховского водохранилища в ДНР, однако она не подтверждена. В связи с этим telegram-канал WarGonzo сообщает, что подобный маневр может помочь украинцам замедлить продвижение ВС РФ в регионе, но российские войска успешно ведут боевые действия и в скором времени Курахово будет освобожден. 

«Украинцы будут пытаться всеми силами замедлить продвижение наших войск, надеясь на приближающуюся распутицу, которая, по их мнению, даст им передышку», — передает telegram-канал. На кураховском направлении наступление ВС РФ продолжает развиваться. В скором времени, по данным WarGonzo, населенный пункт Курахово будет взят под контроль. 

Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, что привело к затоплению близлежащих поселков. Военкоры утверждают, что целью украинских военных было замедление российских войск. Однако в Минобороны не подтвердили информацию о подрыве. 

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска активно продвигаются по всей линии фронта в регионе. Он также отметил эффективные боевые действия ВС РФ в Курахово, где бойцы фактически окружают город, не давая ВСУ перемещать войска и вести их снабжение, передает деловое издание «Взгляд»

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В интернете распространяется информация о том, что ВСУ якобы уничтожили дамбу Кураховского водохранилища в ДНР, однако она не подтверждена. В связи с этим telegram-канал WarGonzo сообщает, что подобный маневр может помочь украинцам замедлить продвижение ВС РФ в регионе, но российские войска успешно ведут боевые действия и в скором времени Курахово будет освобожден.  «Украинцы будут пытаться всеми силами замедлить продвижение наших войск, надеясь на приближающуюся распутицу, которая, по их мнению, даст им передышку», — передает telegram-канал. На кураховском направлении наступление ВС РФ продолжает развиваться. В скором времени, по данным WarGonzo, населенный пункт Курахово будет взят под контроль.  Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, что привело к затоплению близлежащих поселков. Военкоры утверждают, что целью украинских военных было замедление российских войск. Однако в Минобороны не подтвердили информацию о подрыве.  Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска активно продвигаются по всей линии фронта в регионе. Он также отметил эффективные боевые действия ВС РФ в Курахово, где бойцы фактически окружают город, не давая ВСУ перемещать войска и вести их снабжение, передает деловое издание «Взгляд». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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