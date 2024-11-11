АКОРТ дал прогноз по ценам на сливочное масло

В России темпы роста закупочных цен на сливочное масло начали постепенно снижаться. В экономической сфере рассчитывают на дальнейшую стабилизацию как оптовых, так и розничных цен на продукт. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
«Совместные усилия участников рынка и государства уже дают свой результат — темпы роста закупочных цен на масло начали замедляться», — заявил Караваев, его слова передает РИА Новости. Планируется, что тренд на снижение роста цен укрепится в будущем, что приведет к стабилизации розничных и оптовых цен на сливочное масло в 2024 году.
Также Игорь Караваев добавил, что в последний месяц закупочные цены на самые доступные позиции сливочного масла в среднем выросли на 2,9%. Месяцем ранее они выросли на 8%.
Ранее компания «Эконива» уведомила российские магазины о снижении цен на сливочное масло с 1 ноября на 10%. Такое решение может быть связано с увеличением объемов производства или с изменениями на рынке молочной продукции.
Однако при этом рост цен на подсолнечное масло продолжается. Так, с сентября оно увеличилось в цене на 25%. Подобное вызвано сокращением объемов предложения и высоким спросом на российский продукт на мировом рынке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.