АКОРТ дал прогноз по ценам на сливочное масло

АКОРТ: рост закупочных цен на сливочное масло начал замедляться
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Закупочные цены на сливочное масло начали снижаться, планируется, что этот тренд укрепится в будущем
Закупочные цены на сливочное масло начали снижаться, планируется, что этот тренд укрепится в будущем Фото:
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Цены на товары в России

В России темпы роста закупочных цен на сливочное масло начали постепенно снижаться. В экономической сфере рассчитывают на дальнейшую стабилизацию как оптовых, так и розничных цен на продукт. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«Совместные усилия участников рынка и государства уже дают свой результат — темпы роста закупочных цен на масло начали замедляться», — заявил Караваев, его слова передает РИА Новости. Планируется, что тренд на снижение роста цен укрепится в будущем, что приведет к стабилизации розничных и оптовых цен на сливочное масло в 2024 году. 

Также Игорь Караваев добавил, что в последний месяц закупочные цены на самые доступные позиции сливочного масла в среднем выросли на 2,9%. Месяцем ранее они выросли на 8%. 

Ранее компания «Эконива» уведомила российские магазины о снижении цен на сливочное масло с 1 ноября на 10%. Такое решение может быть связано с увеличением объемов производства или с изменениями на рынке молочной продукции. 

Однако при этом рост цен на подсолнечное масло продолжается. Так, с сентября оно увеличилось в цене на 25%. Подобное вызвано сокращением объемов предложения и высоким спросом на российский продукт на мировом рынке. 

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В России темпы роста закупочных цен на сливочное масло начали постепенно снижаться. В экономической сфере рассчитывают на дальнейшую стабилизацию как оптовых, так и розничных цен на продукт. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. «Совместные усилия участников рынка и государства уже дают свой результат — темпы роста закупочных цен на масло начали замедляться», — заявил Караваев, его слова передает РИА Новости. Планируется, что тренд на снижение роста цен укрепится в будущем, что приведет к стабилизации розничных и оптовых цен на сливочное масло в 2024 году.  Также Игорь Караваев добавил, что в последний месяц закупочные цены на самые доступные позиции сливочного масла в среднем выросли на 2,9%. Месяцем ранее они выросли на 8%.  Ранее компания «Эконива» уведомила российские магазины о снижении цен на сливочное масло с 1 ноября на 10%. Такое решение может быть связано с увеличением объемов производства или с изменениями на рынке молочной продукции.  Однако при этом рост цен на подсолнечное масло продолжается. Так, с сентября оно увеличилось в цене на 25%. Подобное вызвано сокращением объемов предложения и высоким спросом на российский продукт на мировом рынке. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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