Свердловские школы уходят на карантин

12 ноября 2024 в 03:47 Размер текста - 17 +

Причиной карантина стала высокая заболеваемость школьников (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Троицкий под Талицей (Свердловская область) школа № 5 перешла на дистанционный формат обучения из-за высокой заболеваемости пневмонией. Уход на карантин был принят в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. «В Талице на карантин отправлены ученики Троицкой школы № 5. На основании предписания Роспотребнадзора работа образовательного учреждения приостановлена в связи с высокой заболеваемостью пневмонией», — передает группа «Типичная Талица» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился к представителям школы с вопросом по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит. Ранее карантин вводили в талицкой школе № 1. Он продлился с 10 по 20 октября. Родителям школьников объяснили такое решение «неблагоприятной эпидемиологической обстановкой». В Екатеринбурге детей перестали принимать в 26 школах из-за вспышки пневмонии. Хуже всего обстановка в Орджоникидзевском районе, где закрыто 14 учреждений: № 22, 27, 46, 66, 67, 80, 95, 100, 112, 113, 128, 138, а с 5 октября добавились школы № 68 и 72. Дальше ситуация усугубилась продлением карантина в нескольких учебных заведениях. К 21 октября только в Октябрьском районе не было школ, переведенных на дистанционное обучение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Троицкий под Талицей (Свердловская область) школа № 5 перешла на дистанционный формат обучения из-за высокой заболеваемости пневмонией. Уход на карантин был принят в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. «В Талице на карантин отправлены ученики Троицкой школы № 5. На основании предписания Роспотребнадзора работа образовательного учреждения приостановлена в связи с высокой заболеваемостью пневмонией», — передает группа «Типичная Талица» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился к представителям школы с вопросом по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит. Ранее карантин вводили в талицкой школе № 1. Он продлился с 10 по 20 октября. Родителям школьников объяснили такое решение «неблагоприятной эпидемиологической обстановкой». В Екатеринбурге детей перестали принимать в 26 школах из-за вспышки пневмонии. Хуже всего обстановка в Орджоникидзевском районе, где закрыто 14 учреждений: № 22, 27, 46, 66, 67, 80, 95, 100, 112, 113, 128, 138, а с 5 октября добавились школы № 68 и 72. Дальше ситуация усугубилась продлением карантина в нескольких учебных заведениях. К 21 октября только в Октябрьском районе не было школ, переведенных на дистанционное обучение.