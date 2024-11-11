11 ноября 2024

Свердловские школы уходят на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездная комиссия ЕГД. Екатеринбург , урок, учеба, школа, образование, школьные парты
Причиной карантина стала высокая заболеваемость школьников (архивное фото) Фото:

В поселке Троицкий под Талицей (Свердловская область) школа № 5 перешла на дистанционный формат обучения из-за высокой заболеваемости пневмонией. Уход на карантин был принят в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.

«В Талице на карантин отправлены ученики Троицкой школы № 5. На основании предписания Роспотребнадзора работа образовательного учреждения приостановлена в связи с высокой заболеваемостью пневмонией», — передает группа «Типичная Талица» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился к представителям школы с вопросом по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Ранее карантин вводили в талицкой школе № 1. Он продлился с 10 по 20 октября. Родителям школьников объяснили такое решение «неблагоприятной эпидемиологической обстановкой».

В Екатеринбурге детей перестали принимать в 26 школах из-за вспышки пневмонии. Хуже всего обстановка в Орджоникидзевском районе, где закрыто 14 учреждений: № 22, 27, 46, 66, 67, 80, 95, 100, 112, 113, 128, 138, а с 5 октября добавились школы № 68 и 72. Дальше ситуация усугубилась продлением карантина в нескольких учебных заведениях. К 21 октября только в Октябрьском районе не было школ, переведенных на дистанционное обучение.

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В поселке Троицкий под Талицей (Свердловская область) школа № 5 перешла на дистанционный формат обучения из-за высокой заболеваемости пневмонией. Уход на карантин был принят в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. «В Талице на карантин отправлены ученики Троицкой школы № 5. На основании предписания Роспотребнадзора работа образовательного учреждения приостановлена в связи с высокой заболеваемостью пневмонией», — передает группа «Типичная Талица» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился к представителям школы с вопросом по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит. Ранее карантин вводили в талицкой школе № 1. Он продлился с 10 по 20 октября. Родителям школьников объяснили такое решение «неблагоприятной эпидемиологической обстановкой». В Екатеринбурге детей перестали принимать в 26 школах из-за вспышки пневмонии. Хуже всего обстановка в Орджоникидзевском районе, где закрыто 14 учреждений: № 22, 27, 46, 66, 67, 80, 95, 100, 112, 113, 128, 138, а с 5 октября добавились школы № 68 и 72. Дальше ситуация усугубилась продлением карантина в нескольких учебных заведениях. К 21 октября только в Октябрьском районе не было школ, переведенных на дистанционное обучение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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