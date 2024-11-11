Американскую бронемашину ликвидировали с помощью дронов-камикадзе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бригада курганского бойца «Крота» уничтожили с помощью дрона-камикадзе натовскую бронемашину в зоне спецоперации. Уничтоженной техникой оказалась БМП Bradley из США. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили шадринские волонтеры.
«Бригада бойца „Крота“ уничтожили американский БМП Bradley. Натовскую технику ликвидировали с помощью дрона-камикадзе», — сообщили URA.RU активисты движения
Ранее URA.RU писало, что боец «Крот» ликвидировал FPV-дроном американский бронеавтомобиль. Также сообщалось о том, как разведчик «Консул» помог уничтожить две роты ВСУ и натовскую бронемашину Bradley.
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