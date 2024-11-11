11 ноября 2024

Бригада курганского бойца «Крота» уничтожила натовскую БМП Bradley. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Американскую бронемашину ликвидировали с помощью дронов-камикадзе
Американскую бронемашину ликвидировали с помощью дронов-камикадзе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бригада курганского бойца «Крота» уничтожили с помощью дрона-камикадзе натовскую бронемашину в зоне спецоперации. Уничтоженной техникой оказалась БМП Bradley из США. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили шадринские волонтеры.

«Бригада бойца „Крота“ уничтожили американский БМП Bradley. Натовскую технику ликвидировали с помощью дрона-камикадзе», — сообщили URA.RU активисты движения

Ранее URA.RU писало, что боец «Крот» ликвидировал FPV-дроном американский бронеавтомобиль. Также сообщалось о том, как разведчик «Консул» помог уничтожить две роты ВСУ и натовскую бронемашину Bradley. 

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Бригада курганского бойца «Крота» уничтожили с помощью дрона-камикадзе натовскую бронемашину в зоне спецоперации. Уничтоженной техникой оказалась БМП Bradley из США. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили шадринские волонтеры. «Бригада бойца „Крота“ уничтожили американский БМП Bradley. Натовскую технику ликвидировали с помощью дрона-камикадзе», — сообщили URA.RU активисты движения Ранее URA.RU писало, что боец «Крот» ликвидировал FPV-дроном американский бронеавтомобиль. Также сообщалось о том, как разведчик «Консул» помог уничтожить две роты ВСУ и натовскую бронемашину Bradley. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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