Куйвашев поставил встречное условие фермерам, напомнившим ему про невыполненное обещание

Свердловские фермеры смогут рассчитывать на поддержку лишь в том случае, если не будут продавать молоко в другие регионы. Такое условие сельхозпроизводителям озвучил губернатор Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос, почему в бюджете на 2025 год не учли обещанные им ранее 500 млн рублей.
«Я прекрасно помню эту встречу в Ирбите [на которой речь шла о поддержке фермеров], есть стенограмма? Я помню, что просили до 500 млн поднять, а не на 500 млн. Без внимания тему не оставлю, но есть другой вопрос к аграриям — почему так получается, что мы субсидируем производителей молока, технику покупаем, обновляем материально-техническую базу, а молоко продается в другие регионы? Разберитесь в вопросах саморегулирования, это несправедливо. Формирование бюджета — дорога с двусторонним движением. Подпишите документ, чтобы все производители реализовали молоко только здесь. Если один продал [в другой регион], отменяем все льготы. Если мы договорились, тогда не до 500 млн, а на 500 млн», — заявил Куйвашев.
Об обещании, данном фермерам в Ирбите, ему напомнил депутат Вячеслав Вегнер. Ранее тему обсуждали на аграрном комитете свердловского заксо. Парламентарии тогда отказались рекомендовать проект бюджета на 2025 год к дальнейшему рассмотрению, не увидев в нем 500 млн рублей. К решению конфликта пришлось подключать спикера заксо Людмилу Бабушкину и политического вице-губернатора Олега Чемезова.
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