В Тюмени подешевела аренда квартир

Аренда квартир в октябре обошлась тюменцам дешевле
В Тюмени по итогам октября снизилась стоимость аренды квартир. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир».
«Тюмень, средняя цена за аренду однокомнатной квартиры по итогам октября — 26 646 рублей. Снижение за месяц: -1,2%», — сообщили в компании.
Аналогичная ситуация по итогам месяца сложилась с двух- и трехкомнатными квартирами. Стоимость съема первых составила 33 618 рублей, что на 0,1% меньше, чем месяцем ранее, цена за вторые — 40 876 рублей (-0,9%).
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