В Тюмени подешевела аренда квартир

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Аренда квартир в октябре обошлась тюменцам дешевле
Аренда квартир в октябре обошлась тюменцам дешевле Фото:

В Тюмени по итогам октября снизилась стоимость аренды квартир. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир».

«Тюмень, средняя цена за аренду однокомнатной квартиры по итогам октября — 26 646 рублей. Снижение за месяц: -1,2%», — сообщили в компании.

Аналогичная ситуация по итогам месяца сложилась с двух- и трехкомнатными квартирами. Стоимость съема первых составила 33 618 рублей, что на 0,1% меньше, чем месяцем ранее, цена за вторые — 40 876 рублей (-0,9%).

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В Тюмени по итогам октября снизилась стоимость аренды квартир. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир». «Тюмень, средняя цена за аренду однокомнатной квартиры по итогам октября — 26 646 рублей. Снижение за месяц: -1,2%», — сообщили в компании. Аналогичная ситуация по итогам месяца сложилась с двух- и трехкомнатными квартирами. Стоимость съема первых составила 33 618 рублей, что на 0,1% меньше, чем месяцем ранее, цена за вторые — 40 876 рублей (-0,9%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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