Тюмень сковали девятибалльные пробки. Скрин

В Тюмени вечером 12 ноября зафиксированы пробки в девять баллов
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Тюменцы не скоро попадут домой из-за пробок
Тюменцы не скоро попадут домой из-за пробок Фото:

В Тюмени зафиксированы девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2GIS.

«Тюмень, 17:20 12 ноября. Пробки девять баллов», — сообщает сервис «Дубльгис».

Заторы наблюдаются на улицах Челюскинцев, Первомайской, Мельникайте, Володарского, 50 лет Октября, Ленина, Профсоюзной, Мориса Тореза, 50 лет ВЛКСМ, Закалужской, Республики, Щербакова и прочих. Стоят «Стрела», Московский и Червишевский тракты, Старый Тобольский тракт.

Пробки в девять баллов сковали Тюмень
Пробки в девять баллов сковали Тюмень
Фото:

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В Тюмени зафиксированы девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2GIS. «Тюмень, 17:20 12 ноября. Пробки девять баллов», — сообщает сервис «Дубльгис». Заторы наблюдаются на улицах Челюскинцев, Первомайской, Мельникайте, Володарского, 50 лет Октября, Ленина, Профсоюзной, Мориса Тореза, 50 лет ВЛКСМ, Закалужской, Республики, Щербакова и прочих. Стоят «Стрела», Московский и Червишевский тракты, Старый Тобольский тракт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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