Тюменцы не скоро попадут домой из-за пробок
В Тюмени зафиксированы девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2GIS.
«Тюмень, 17:20 12 ноября. Пробки девять баллов», — сообщает сервис «Дубльгис».
Заторы наблюдаются на улицах Челюскинцев, Первомайской, Мельникайте, Володарского, 50 лет Октября, Ленина, Профсоюзной, Мориса Тореза, 50 лет ВЛКСМ, Закалужской, Республики, Щербакова и прочих. Стоят «Стрела», Московский и Червишевский тракты, Старый Тобольский тракт.
Пробки в девять баллов сковали Тюмень
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