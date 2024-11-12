Подруга вступилась за парня, пнувшего с разбегу школьницу в Нижних Сергах. Видео

12 ноября 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Все произошло в местной школе (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Школьница, которую с разбега пнул 15-летний Эдуард в Нижних Сергах (Свердловская область), якобы регулярно оскорбляла его. Об этом URA.RU заявила подруга парня, которая вступилась за него. «Эта девочка не следила за языком. Она часто оскорбляла Эдуарда. Он, видимо, просто устал это терпеть и так ответил ей», — сказала собеседница агентства. Связаться с родителями мальчика не получилось, они не отвечают на звонки и сообщения в мессенджерах. Инцидент произошел 11 ноября в школе. Судя по видео, которое разлетелось в соцсетях, юноша влетел ногой в живот девочке. Кадры он якобы собирался опубликовать в TikTok. Следователи начали проверку. Они опрашивают очевидцев и сотрудников школы. «Будет устанавливаться степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. Также выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему. По результатам мероприятий будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорили в свердловском Следкоме. Дело на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьница, которую с разбега пнул 15-летний Эдуард в Нижних Сергах (Свердловская область), якобы регулярно оскорбляла его. Об этом URA.RU заявила подруга парня, которая вступилась за него. «Эта девочка не следила за языком. Она часто оскорбляла Эдуарда. Он, видимо, просто устал это терпеть и так ответил ей», — сказала собеседница агентства. Связаться с родителями мальчика не получилось, они не отвечают на звонки и сообщения в мессенджерах. Инцидент произошел 11 ноября в школе. Судя по видео, которое разлетелось в соцсетях, юноша влетел ногой в живот девочке. Кадры он якобы собирался опубликовать в TikTok. Следователи начали проверку. Они опрашивают очевидцев и сотрудников школы. «Будет устанавливаться степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. Также выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему. По результатам мероприятий будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорили в свердловском Следкоме. Дело на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.