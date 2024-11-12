Украинские власти хотят мобилизовать миллион человек

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На Украине из-за невыполнения плана хотят до конца года мобилизовать один миллион человек
На Украине из-за невыполнения плана хотят до конца года мобилизовать один миллион человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине до конца 2024 года Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) должны мобилизовать порядка одного миллиона человек для пополнения рядов ВСУ на фронте. Среди «донорских» областей — восточные регионы страны, сообщил замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

«По оперативной информации, в настоящее время перед ТЦК стоит задача любыми методами мобилизовать один миллион человек до конца 2024 года для последующей незамедлительной отправки на фронт», — заявил Лисняк. Его слова передает ТАСС.

Основными регионами для мобилизации станут Одесская, Харьковская и Днепропетровская области. Также среди таких регионов значатся подконтрольные Украине территории Херсонской и Запорожской областей. 

По данным Евгения Лисняка, в октябре 2024 года украинские власти должны были мобилизовать 360 тысяч человек, в ноябре и декабре — 325 и 300 тысяч человек соответственно. Целью этого является комплектация тех подразделений ВСУ, в которых военные в большом количестве погибли на фронте. 

На Украине ранее начали вывозить за границу школьниц из-за сообщений о мобилизации на фронт женщин. Об этом заявил директор одной из дистанционных школ Владимир Страшко. Однако отмечается, что мобилизация на Украине скоро может «уйти в минус»

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На Украине до конца 2024 года Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) должны мобилизовать порядка одного миллиона человек для пополнения рядов ВСУ на фронте. Среди «донорских» областей — восточные регионы страны, сообщил замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк. «По оперативной информации, в настоящее время перед ТЦК стоит задача любыми методами мобилизовать один миллион человек до конца 2024 года для последующей незамедлительной отправки на фронт», — заявил Лисняк. Его слова передает ТАСС. Основными регионами для мобилизации станут Одесская, Харьковская и Днепропетровская области. Также среди таких регионов значатся подконтрольные Украине территории Херсонской и Запорожской областей.  По данным Евгения Лисняка, в октябре 2024 года украинские власти должны были мобилизовать 360 тысяч человек, в ноябре и декабре — 325 и 300 тысяч человек соответственно. Целью этого является комплектация тех подразделений ВСУ, в которых военные в большом количестве погибли на фронте.  На Украине ранее начали вывозить за границу школьниц из-за сообщений о мобилизации на фронт женщин. Об этом заявил директор одной из дистанционных школ Владимир Страшко. Однако отмечается, что мобилизация на Украине скоро может «уйти в минус». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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