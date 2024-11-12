Пнувший с разбегу девочку в Нижних Сергах удалился из соцсетей из-за хейта. Фото, видео

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Федеральный тренировочный экзамен в школе №200 - ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Екатеринбург , класс, школьники, школьница
Инцидент произошел в школе в Нижних Сергах (архивное фото) Фото:

Подросток Эдуард, пнувший с разбегу школьницу в Нижних Сергах (Свердловская область), удалил страницу в соцсети «ВКонтакте». Это он якобы сделал после того, как попал под шквал негативных сообщений, рассказал URA.RU знакомый парня.

«После того, как видео разошлось по Сети, Эдуарду начали писать гневные сообщения, оставлять послания на стене на его страничке. Вот он и решил удалить страницу», — сказал собеседник агентства.

Инцидент, после которого Эдуард столкнулся с хейтом, произошел 11 ноября в школе в Нижних Сергах. На кадрах, которые разлетелись по Сети, видно, как юноша разбегается и прыгает ногой в живот девочке. По одной из версий, это он сделал ради видео в TikTok, по второй — пострадавшая якобы регулярно оскорбляла юношу, и так он решил ей отомстить. Сейчас в истории разбираются следователи. Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

Парень удалил свою страницу в «ВКонтакте»
Парень удалил свою страницу в «ВКонтакте»
Эдуарду всего 15 лет
Эдуарду всего 15 лет
Фото:

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Подросток Эдуард, пнувший с разбегу школьницу в Нижних Сергах (Свердловская область), удалил страницу в соцсети «ВКонтакте». Это он якобы сделал после того, как попал под шквал негативных сообщений, рассказал URA.RU знакомый парня. «После того, как видео разошлось по Сети, Эдуарду начали писать гневные сообщения, оставлять послания на стене на его страничке. Вот он и решил удалить страницу», — сказал собеседник агентства. Инцидент, после которого Эдуард столкнулся с хейтом, произошел 11 ноября в школе в Нижних Сергах. На кадрах, которые разлетелись по Сети, видно, как юноша разбегается и прыгает ногой в живот девочке. По одной из версий, это он сделал ради видео в TikTok, по второй — пострадавшая якобы регулярно оскорбляла юношу, и так он решил ей отомстить. Сейчас в истории разбираются следователи. Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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