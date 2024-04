Чем знаменит находящийся у Кремля отель Four Seasons и почему его национализируют

Часть помещений Four Seasons хотят передать государству

15 апреля 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

Ранее на месте Four Seasons стояла советская гостиница «Москва» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Часть помещений отеля Four Seasons Hotel Moscow на Охотном ряду в Москве хотят передать государству. Дело в том, что они принадлежат экс-владельцу банка «Югры» Алексею Хотину, а Федеральная служба судебных приставов потребовала обратить в доход РФ недвижимое имущество бизнесмена. URA.RU собрало всю главную информацию в своем материале. История здания Раньше по этому адресу на Охотном ряду находилась гостиница «Москва». Она была построена в 1932—1935 годах и считалась одной из первых гостиниц, времен СССР в Москве. Сделать ее проект доверили архитекторам Леониду Савельеву, Освальду Стапрана и Алексею Щусеву. Когда начинались работы по строительству «Москвы» на стройплощадке уже стояло здание — роскошная гостиница «Гранд-Отель». Ее не стали сносить, а просто встроили в «Москву», но, в результате, это оказалось плохим решением. Сначала вся конструкция просто выглядела угловато и громоздко — не вписывалась в центр Москвы. Щусеву пришлось в срочном порядке дополнять план, ведь кардинальные изменения вносить было поздно. У него получилось. «Москва» не утратила строгости и в то же время стала менее массивной. Тогда строители столкнулись со второй проблемой — стены «Гранд-Отеля» начали трескаться. Они оказались изнутри полыми и набитыми строительным мусором. Архитекторам пришлось перестраиваться на ходу и облегчать конструкцию. В итоге были заложены оконные проемы на первых четырех этажах и убран лишний декор на правом фасаде, из-за чего «Москва» стала ассиметричной. Ранее на месте отеля была гостиница «Москва» Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Но это только общепринятая версия. Существует легенда, что решение сделать гостиницу именно такой принадлежит Сталину. Из нее следует, что ему представили два варианта проекта, и, по разным версиям, или он расписался на обоих сразу, или в центре листа, но архитекторы постеснялись уточнить, что именно имел в виду вождь народа. В результате одну сторону гостиницы, смотрящую на Кремль, сделали более минималистичной, а другую дополнительно декорировали. Еще одной особенностью «Москвы» стала ее важная роль в индустрии гостеприимства. В столицу приезжало много людей и мест постоянно не хватало. Существующий гостиничный фонд не соответствовал должному уровню комфорта, но учитывая местоположение «Москвы», эта гостиница превратилась в «законодателя мод» среди прочих. Несмотря на известность и красоту, в 2004 году здание стало слишком ветхим и его разобрали. На его месте возвели приближенную копию советской «Москвы», в которую заехала современная компания «Декмос». Борьба за власть над «Москвой» В 2010 году экс-депутат Госдумы Ашот Егиазарян подал иски к новым владельцам 51% пакета «Декмоса» Аркадию Ротенбергу и Сулейману Керимову. Из них следовало, что Керимов и Ротенберг захватили долю Егиазаряна в «Москве», чем нанесли ему ущерб на 2—2,5 миллиарда долларов. Лондонский международный арбитражный суд в 2014 году поручил Керимову компенсировать Егиазаряну 250 миллионов долларов, которые он потратил на строительство объекта. В 2015 году Алексей и Юрий Хотины приобрели у Керимова торговую галерею на 41 тысячу квадратных метров и пятизвездочную гостиницу на 180 номеров. Сейчас совместную стоимость этих объектов оценивают примерно в 31 миллиард рублей. Один из самых дорогих отелей Сейчас стоимость одной ночи в самом дешевом номере Four Seasons Hotel Moscow составляет 69 тысяч. Номер рассчитан на два человека, при этом имеется выбор — с одной двуспальной кроватью или двумя односпальными. Все его составляющие ничем не отличаются от других отелей. Исключением выступают лишь теплый пол и шторы-блэкаут. Завтрак здесь оплачивается дополнительно и стоит почти 10 тысяч рублей. Самый дорогой номер имеет стоимость в 340 тысяч за одну ночь. В нем расположена большая гостиная с авторским дизайном интерьера и комната с двуспальной кроватью. Окна этого номера выходят прямо на верхушки Кремля. Завтрак здесь тоже оплачивается дополнительно и стоит 8,8 тысяч. Внутри самого отеля довольно просторно и уютно. В нем есть спортзал со всем оборудованием, бьюти-кабинет, спа-салон, бассейн, сауна, хамам, бар и многое другое. С чем связан арест и как он отразится на судьбе отеля Арест связан с требованиями Федеральной службы судебных приставов об обращении имущества бизнесмена Алексея Хотина в доход государства. В рамках данного иска возможно обращение взыскания только на те активы, которые прямо или косвенно находятся в собственности экс-владельца «Югры». Изъять помещения в этом же здании, принадлежащие третьим лицам, невозможно. Так, например, в одном здании с «Модным сезоном» и отелем Four Season находятся апартаменты «Резиденции Москва». Чем знаменит владелец Алексей и Юрий Хотины очень долго считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Принадлежащие им «Комплексные инвестиции» в 2023 году находились в списке крупнейших рантье Forbes с арендным доходом в 135 миллионов долларов. Также известно, что они имели в собственности около 40 объектов недвижимости в Москве, а их общая площадь составляла 2,1 миллиона квадратных метров. Алексей Хотин является экс-владельцем банка «Югра». В 2017 году он лишился лицензии, а его крах стал крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов. Против бизнесмена было возбуждено несколько уголовных дел о растрате. Против Алексея Хотина возбуждено несколько уголовных дел Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Часть помещений отеля Four Seasons Hotel Moscow на Охотном ряду в Москве хотят передать государству. Дело в том, что они принадлежат экс-владельцу банка «Югры» Алексею Хотину, а Федеральная служба судебных приставов потребовала обратить в доход РФ недвижимое имущество бизнесмена. URA.RU собрало всю главную информацию в своем материале. Раньше по этому адресу на Охотном ряду находилась гостиница «Москва». Она была построена в 1932—1935 годах и считалась одной из первых гостиниц, времен СССР в Москве. Сделать ее проект доверили архитекторам Леониду Савельеву, Освальду Стапрана и Алексею Щусеву. Когда начинались работы по строительству «Москвы» на стройплощадке уже стояло здание — роскошная гостиница «Гранд-Отель». Ее не стали сносить, а просто встроили в «Москву», но, в результате, это оказалось плохим решением. Сначала вся конструкция просто выглядела угловато и громоздко — не вписывалась в центр Москвы. Щусеву пришлось в срочном порядке дополнять план, ведь кардинальные изменения вносить было поздно. У него получилось. «Москва» не утратила строгости и в то же время стала менее массивной. Тогда строители столкнулись со второй проблемой — стены «Гранд-Отеля» начали трескаться. Они оказались изнутри полыми и набитыми строительным мусором. Архитекторам пришлось перестраиваться на ходу и облегчать конструкцию. В итоге были заложены оконные проемы на первых четырех этажах и убран лишний декор на правом фасаде, из-за чего «Москва» стала ассиметричной. Но это только общепринятая версия. Существует легенда, что решение сделать гостиницу именно такой принадлежит Сталину. Из нее следует, что ему представили два варианта проекта, и, по разным версиям, или он расписался на обоих сразу, или в центре листа, но архитекторы постеснялись уточнить, что именно имел в виду вождь народа. В результате одну сторону гостиницы, смотрящую на Кремль, сделали более минималистичной, а другую дополнительно декорировали. Еще одной особенностью «Москвы» стала ее важная роль в индустрии гостеприимства. В столицу приезжало много людей и мест постоянно не хватало. Существующий гостиничный фонд не соответствовал должному уровню комфорта, но учитывая местоположение «Москвы», эта гостиница превратилась в «законодателя мод» среди прочих. Несмотря на известность и красоту, в 2004 году здание стало слишком ветхим и его разобрали. На его месте возвели приближенную копию советской «Москвы», в которую заехала современная компания «Декмос». В 2010 году экс-депутат Госдумы Ашот Егиазарян подал иски к новым владельцам 51% пакета «Декмоса» Аркадию Ротенбергу и Сулейману Керимову. Из них следовало, что Керимов и Ротенберг захватили долю Егиазаряна в «Москве», чем нанесли ему ущерб на 2—2,5 миллиарда долларов. Лондонский международный арбитражный суд в 2014 году поручил Керимову компенсировать Егиазаряну 250 миллионов долларов, которые он потратил на строительство объекта. В 2015 году Алексей и Юрий Хотины приобрели у Керимова торговую галерею на 41 тысячу квадратных метров и пятизвездочную гостиницу на 180 номеров. Сейчас совместную стоимость этих объектов оценивают примерно в 31 миллиард рублей. Сейчас стоимость одной ночи в самом дешевом номере Four Seasons Hotel Moscow составляет 69 тысяч. Номер рассчитан на два человека, при этом имеется выбор — с одной двуспальной кроватью или двумя односпальными. Все его составляющие ничем не отличаются от других отелей. Исключением выступают лишь теплый пол и шторы-блэкаут. Завтрак здесь оплачивается дополнительно и стоит почти 10 тысяч рублей. Самый дорогой номер имеет стоимость в 340 тысяч за одну ночь. В нем расположена большая гостиная с авторским дизайном интерьера и комната с двуспальной кроватью. Окна этого номера выходят прямо на верхушки Кремля. Завтрак здесь тоже оплачивается дополнительно и стоит 8,8 тысяч. Внутри самого отеля довольно просторно и уютно. В нем есть спортзал со всем оборудованием, бьюти-кабинет, спа-салон, бассейн, сауна, хамам, бар и многое другое. Арест связан с требованиями Федеральной службы судебных приставов об обращении имущества бизнесмена Алексея Хотина в доход государства. В рамках данного иска возможно обращение взыскания только на те активы, которые прямо или косвенно находятся в собственности экс-владельца «Югры». Изъять помещения в этом же здании, принадлежащие третьим лицам, невозможно. Так, например, в одном здании с «Модным сезоном» и отелем Four Season находятся апартаменты «Резиденции Москва». Алексей и Юрий Хотины очень долго считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Принадлежащие им «Комплексные инвестиции» в 2023 году находились в списке крупнейших рантье Forbes с арендным доходом в 135 миллионов долларов. Также известно, что они имели в собственности около 40 объектов недвижимости в Москве, а их общая площадь составляла 2,1 миллиона квадратных метров. Алексей Хотин является экс-владельцем банка «Югра». В 2017 году он лишился лицензии, а его крах стал крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов. Против бизнесмена было возбуждено несколько уголовных дел о растрате.