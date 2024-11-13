Трамп сравнил задачи Илона Маска в правительстве США с созданием атомной бомбы

Задачи бизнесмена Илона Маска в правительстве США будут важны до такой степени, что их можно сравнить с проектом «Манхэттен», в рамках которого разрабатывали атомную бомбу. Об этом заявил избранный президент штатов Дональд Трамп.
«Это (создание нового департамента и назначение Маска — прим. URA.RU) вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств. А это очень много людей!» — написал Трамп в соцсети Truth Social и сравнил новое ведомство с Манхэттенским проектом.
По словам Трампа, новый департамент эффективности госуправления (DOGE) будет работать напрямую с Белым домом и его управлением бюджетом. Планируется провести «крупномасштабную реформу и невиданный ранее предпринимательский подход к управлению».
Илон Маск и бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами возглавят Департамент по эффективности госуправления США. Информацию об этом ранее опубликовал Трамп.
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