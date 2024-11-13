Маск прокомментировал свое назначение в администрацию Трампа

Бизнесмен Илон Маск, которому избранный президент США Дональд Трамп предложил возглавить Департамент по повышению эффективности госуправления (Department of Government Efficiency или DOGE), выразил мнение, что главная угроза для Соединенных Штатов исходит не от отдельных политических фигур, а от бюрократии. Об этом миллиардер заявил в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).
«Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии», — написал Маск в соцсети X. Бизнесмен также спародировал слова лидера США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, которые ранее называли Трампа «угрозой демократии».
В дополнение к этому, Маск анонсировал начало публикации информации о действиях Министерства эффективности правительства США в интернете для повышения прозрачности. Он также обещал создать список, в котором будут появляться данные о самых «тупых тратах долларов [американских] налогоплательщиков». По словам бизнесмена, это окажется одновременно трагичным и забавным.
Ранее в США прошли президентские выборы. Кандидат от республиканской партии Дональд Трамп одержал лидерство по итогам голосования. Избранный президент США предложил миллиардеру Илону Маску возглавить Департамент по повышению эффективности госуправления (Department of Government Efficiency или DOGE). Задачей департамента будет минимизация государственных расходов и снижение административных процедур.
Сам Трамп сравнил задачи бизнесмена в американском правительстве с созданием атомной бомбы. Он отметил, что новый департамент (DOGE) будет работать напрямую с Белым домом и его управлением бюджетом.
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